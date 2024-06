Alpine A290 e le origini con la showcar A290_β

Il cammino della nuova Alpine A290 ha origine nel 2023, quando il marchio francese aveva presentato a showcar A290_β (A290 'beta'), ovvero un'anteprima di come sarebbe stata la futura, e oggi presente, A290 di serie. Il reveal era stato pensato per essere spettacolare, con la partecipazione dei piloti del BWT Alpine F1 Team, Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

La showcar offriva già un'interpretazione delle intenzioni stilistiche pensate per A290, il primo modello del Dream Garage Alpine. Con due motori anteriori e funzione torque vectoring, omologazione FFSA per poter essere guidata su pista, posizione centrale per il pilota e due sedili laterali per i passeggeri, A290_β è stata concepita come un'auto da corsa elettrica di nuova generazione.

Progettata nello stesso spirito della concept car Alpenglow, l'antesignana della A290 si faceva testimone dei codici della marca, reinterpretati secondo i dettami dell'era elettrica. A290 di serie ne ripropone oggi molti ingredienti, a cominciare dalla tipica firma luminosa a X dei quattro fari, dal design muscoloso dei parafanghi, così come i cerchi Snowflake e gli pneumatici Michelin specifici.

Nell'abitacolo, al posto guida, già si notava nella showcar il pulsante Overtake sul volante per fornire un'istantanea spinta di potenza.

