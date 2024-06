Hyundai Bayon si rifà il trucco per la versione 2024

Nuovo design, più sicurezza e tanta tecnologia, per la nuova versione di Hyundai Bayon che si rifà il trucco per il 2024. Hyundai Italia ha infatti svelato i listini di Nuova Bayon dopo averne annunciato il restyling all'inizio del 2024. L'Urban SUV del brand si rinnova nel design e nelle funzionalità, mantenendo gli interni spaziosi e le dimensioni ideali per le città. Nuova Bayon si è adeguata ai nuovi standard europei sulle emissioni e sulla sicurezza.





Il design rivisto porta in dote luci anteriori diurne a LED che sono ora unite da una barra, anch'essa a LED, per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon. In più, la forma e il disegno del paraurti anteriore sono stati modificati per un aspetto più grintoso, grazie anche a una griglia di nuova progettazione che si apre nella parte inferiore, strizzando l'occhio alla sportività.

Nuova Bayon è stata equipaggiata con cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione. Nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere da vero SUV del modello.

La rinnovata dotazione in termini di tecnologia e connettività è il fulcro dell'aggiornamento. Su tutta la gamma sono di serie il navigatore con schermo touch da 10,25" con tecnologia Hyundai Bluelink e servizi Live, coi quali accedere in tempo reale a previsioni sul traffico, ricerca di parcheggi, ristoranti e altri punti d'interesse. Di serie anche Apple CarPlay, Android Auto e gli aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).

Con l'aggiornamento, alla base del listino di Bayon c'è l'allestimento XTech con una dotazione già completa che include, tra le altre cose, quadro strumenti digitale LCD con cluster centrale TFT da 4,2". L'allestimento XTech è offerto con motorizzazione benzina 1.2 MPI da 79 CV a un prezzo di listino di 21.150 euro.

La versione XLine aggiunge alla versione di ingresso i cerchi in lega da 16", fari anteriori Full LED con barra LED orizzontale, la strumentazione Cluster Supervision con schermo da 10,25'', i sensori di parcheggio posteriori e la luce ambiente multicolor. Questo allestimento, disponibile a partire da 22.800 euro, è abbinabile alle motorizzazioni 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV, e 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV.

XClass è invece l'allestimento top di gamma su cui, in aggiunta ai contenuti della XLine, si trovano fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17", vetri posteriori oscurati, tetto a contrasto, climatizzatore automatico, pulsante d'avviamento Start Button con Smart Key, caricatore wireless per smartphone e presa USB per la ricarica posteriore. A partire da 27.100, l'allestimento è disponibile in versione mild hybrid 1.0 T-GDI 48V 100 CV, anche con cambio DCT a 7 rapporti.

