Il design di A290 racconta la sportività secondo Alpine

La sportività compatta della nuova Alpine A290 è una questione, anche, di design. La nuova arrivata in casa alpine e apripista verso il futuro elettrico della casa automobilistica francese, ha le dimensioni di city car ca meno di 4 metri, unito ad un aspetto muscoloso che stizza l'occhio alle prestazioni. Nel racconto di A290, il ruolo da protagoniste è stato assegnato alle proporzioni che svolgono un ruolo fondamentale.

In particolare, se la piattaforma AmpR Small ha costituito una solida base di partenza, il team di design Alpine, sotto la direzione di Antony Villain si è concentrato sulla necessita della 'piccola' francese di trasmettere forza, sulla scia delle creazioni passate di Jean Rédélé.

Un carattere reso possibile, innanzitutto, dall'esclusiva firma luminosa, riconoscibile da lontano e composta da quattro fari, come su tutte le Alpine, che qui riportano motivi cruciformi che ricordano le auto da rally. Un lungo elenco di elementi contribuisce poi a conferire alla carrozzeria un aspetto muscoloso, dall'ampiezza dei parafanghi alle le minigonne laterali, passando per il profilo tetto warm titanium o blu satin.



Non sono da meno la bandiera francese sul montante C, la shark antenna nera, il logo sui parafanghi, la linea di cintura ed i parafanghi laccati nero, così come la linea decisa delle porte posteriori e del diffusore del paraurti posteriore. All'anteriore, il nome Alpine compare per esteso, mentre il tipico motivo a 'snowflake' è integrato nel paraurti sportivo. "Abbiamo concepito A290 - ha commentato Antony Villain, direttore design di Alpine - come una declinazione super compatta di A110, nello stile più puro delle piccole auto sportive o hot hatch. Una piccola Alpine ricca di personalità che, fin dal primo sguardo, esprime tutto il suo potenziale di piacere al volante, per conquistare chi ama lo stile, ma anche gli appassionati di prestazioni. A290 integra in un modello di serie le scelte realizzate dal 2023 con la concept car A290_β, un vero concentrato di Alpine".

In ogni singola fase del lavoro di progettazione della carrozzeria si è tenuto conto del fattore aerodinamico, particolarmente importante per favorire l'autonomia elettrica.

La ricerca della massima efficienza ha dato forma alla presa d'aria del paraurti per creare un corretto deflusso dell'aria ma anche alle ampie minigonne laterali, al diffusore, alle alette e ai fari posteriori.

A290, poi, non presenta uno spoiler sovradimensionato che avrebbe perturbato il flusso d'aria posteriore, ma un ducktail in corrispondenza del portellone per sottolinearne la sportività. Un contributo importante al colpo d'occhio in fatto di design è quello dei cerchi in lega da 19" di serie, con due design esclusivi.

Il modello Iconic è stato creato per ricordare i cerchi di Alpine A310, mentre il modello Snowflake, disponibile con finitura nero lucido, nero semi-diamantato o nero diamantato, rimanda alle origini del nome Alpine. In opzione, è disponibile il copriruota centrale blu con logo Alpine.

Quattro, invece, sono le tinte di carrozzeria disponibili, tra cui il nuovo Blu Alpine vision, ovvero la tinta distintiva su cui si è lavorato approfonditamente per accentuare i contrasti chiaroscurali. A290 è disponibile anche nelle tinte Nero etoilé, Bianco nacré e Grigio scisto satinato. Inoltre, la serie Première Edition limitata a 1.955 esemplari sarà disponibile al lancio in 4 versioni: Première Edition, Beta, La Bleue, La Grise.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA