Carmen Sagrera è la nuova hypercar EV di Hispano Suiza

Una nuova hypercar arriva dal brand Hispano Suiza, il suo nome è Carmen Sagrera, ed è il terzo modello della gamma di hypercar elettriche del brand nato per celebrare il 120° anniversario del marchio. La vedremo impegnata nel suo debutto dinamico a metà luglio, in occasione del Festival of Speed di Goodwood.

Presentata nella Finca Mas Solers, in concomitanza con la celebrazione del 120° anniversario della fondazione dell'azienda, vanta un nuovo design, prestazioni migliorate, ed una nuova batteria che passa da 80 a 103 kWh. Questa utilizza moduli di celle agli ioni di litio all'avanguardia per un totale di 15 moduli con 24 celle ciascuno, ha un perso di 612 kg, e può operare con una tensione massima superiore a 750 VDC. Ne deriva un miglioramento dell'autonomia di circa 100 km, secondo il ciclo WLTP, con una percorrenza massima che arriva a 480 km. Le prestazioni sono decisamente elevate considerando la potenza e la coppia in gioco. Infatti, con 1.114 CV e 1.160 Nm di coppia massima, lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 2,6 secondi. I maggiori cambiamenti a livello di design hanno interessato la vista posteriore dove spicca la presenza di un grande alettone a forma di ali di cicogna, in omaggio al logo di Hispano Suiza. All'aerodinamica contribuisce anche un diffusore integrato nella linea della Sagrera, che è stata mostrata nella tonalità Cava Gold: un colore ricco di sfumature, che variano in base all'incidenza della luce. L'abitacolo evidenzia una consolle centrale ed il sistema di infotainment rielaborati, mentre i rivestimenti in alcantara sono stati arricchiti da dettagli in pelle nera e rossa. Infine, il sistema multimediale consente a ciascun utente di personalizzare il proprio messaggio di benvenuto.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA