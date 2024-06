DS: arriva la collezione Antoine de Saint-Exupéry

Come di consueto, anche quest'anno arriva una nuova collezione firmata DS Automobiles, e va ad intrecciarsi con la storia di un personaggio simbolo della della Francia, si tratta di Antoine de Saint-Exupéry: poeta, viaggiatore, scrittore ed eroe.



I racconti di questa figura carismatica, in particolare quattro opere come Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di notte, hanno ispirato le caratteristiche distintive di tre modelli del brand. Nello specifico le vetture interessate sono DS 3, DS 4 e DS 7, e possono essere scelte in uno speciale colore denominato "Volo di notte" realizzato con pigmenti che creano delicati riflessi dorati, alla stregua di un cielo stellato all'alba. L'abitacolo è pervaso dalla pelle Nappa Marrone Criollo, ed è arricchito da una nuovissima tecnica di ricamo sul rivestimento del cruscotto per evocare la scia di un aereo. Non mancano badges interni ed esterni, oltre ai loghi sui battitacchi, che riportano citazioni e disegni, tratti dalle opere ispiratrici, insieme alla firma di Antoine de Saint-Exupéry integrata da un logo speedform che richiama la fusoliera di un aereo con un'elica al centro: una scelta dettata per far rivivere il linguaggio degli aviatori della prima metà del XX° secolo. Tornando al rapporto dei modelli con le rispettive opere, la DS 3 presenta una citazione tratta da "Il Piccolo Principe" nei battitacchi: "Per [... ] quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide"; la DS 4 una citazione tratta da "Corriere del Sud": "Le stelle determinano le distanze reali per noi"; e la DS 7 riprende un passo de "La saggezza delle sabbie": "È la via del dialogo tra le stelle e noi". A livello di motorizzazioni, la DS 3 Antoine de Saint-Exupéry è disponibile nelle versioni E-TENSE 100% elettrica, HYBRID 136, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 diesel; La DS 4 nelle varianti PLUG-IN HYBRID 225, HYBRID 136, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 diesel; mentre la DS 7 con powertrain plug-in hybrid da 360, 300 e 225 CV e con il motore diesel BlueHDi 130. Il listino per questi modelli speciali parte dai 36.050 euro della DS 3 PureTech 130 con cambio automatico, ed arriva ai 68.800 euro della DS 7 E-TENSE 4x4 360.

"Con la Collezione Antoine de Saint-Exupéry evochiamo ciò che rappresenta il marchio DS Automobiles: una piccola dose in più di "anima" che fa la differenza - ha dichiarato Olivier François, Ceo di DS Automobiles - questa differenza si esprime mediante elementi intangibili: la poesia, la connessione attraverso valori condivisi, un'immaginazione comune. È innanzitutto la Francia, la sua cultura gastronomica, il suo gusto del bello, l'occhio per i dettagli e, per l'appunto, lo spirito di Antoine de Saint-Exupéry".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA