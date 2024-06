24 Ore di Le Mans, debutto audace per Mustang GTD

Potenza estrema e funzionalità sofisticate la rendono unica in ogni aspetto: Ford Mustang GTD Carbon verrà presentata questo fine settimana alla 24 Ore di Le Mans. Grazie al nuovo Performance Pack, che ne migliora l'agilità, all'abitacolo progettato a misura di pilota e agli elementi in fibra di carbonio a vista che ne esaltano il carattere, Mustang GTD, impreziosita dalla vernice Chroma Flame, fa il suo audace ingresso sul palcoscenico europeo combinando perfettamente tecnologia e stile.

Le caratteristiche racing sono accentuate dal Performance Pack, elemento fondamentale per poter completare un giro del leggendario Nürburgring Nordschleife in meno di 7 minuti. Il Performance Pack include numerose alette aerodinamiche e uno splitter più grande alla mascherina anteriore, flap aerodinamici sotto il corpo vettura e un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica all'alettone posteriore. Questi elementi aerodinamici attivi minimizzano la resistenza dell'aria in rettilineo senza compromettere l'aderenza in curva. Il Performance Pack include anche un pacchetto Lightweight, che elimina parte del materiale fonoassorbente e introduce esclusivi cerchi in magnesio da 20 pollici, oltre a una distintiva mascherina anteriore.

''Molte auto sportive si distinguono per un singolo aspetto.

Tuttavia, per registrare un giro veloce al Nürburgring, un'auto deve eccellere in tutto: tenuta in curva, aderenza, frenata, accelerazione - non c'è un solo aspetto in cui possa permettersi di non essere al massimo - ha affermato Greg Goodall, chief engineer di Mustang GTD -. Grazie alla carrozzeria molto leggera in fibra di carbonio e all'aerodinamica attiva del Performance Pack, abbiamo preso spunto dal mondo del motorsport per far sì che Mustang GTD dia il massimo in ogni situazione, il tutto con l'obiettivo di completare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti''.

Il volante di ispirazione racing è caratterizzato da un bordo spesso e imbottito, arricchito da inserti premium Dinamica e rivestito in pelle, con ulteriori dettagli in fibra di carbonio.

I comandi al volante regolano anche la rigidità delle sospensioni e la modalità di scarico. Questa caratteristica permette ai piloti di modificare il comportamento della loro Mustang GTD nelle curve e l'inconfondibile rombo in accelerazione, mantenendo sempre lo sguardo sulla strada.

Due nuovi pulsanti si aggiungono al pannello principale e permettono di accedere al menu delle Track Apps per attivare il sollevamento dell'asse anteriore, evitando così ostacoli nei parcheggi e nei vialetti. I piloti possono, inoltre, gestire con maggiore precisione gli oltre 800CV del motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, grazie al cambio a doppia frizione a otto velocità con paddle shifters in titanio. Alla base della grafica del sistema di infotainment SYNC 4, la tecnologia Unreal Engine, utilizzata nel mondo del gaming, che consente messaggi di accoglienza esclusivi visualizzati sul touchscreen da 13,2 pollici e sul quadro strumenti digitale riconfigurabile da 12,4 pollici per un'esperienza immersiva.

