Nuova Hyundai Tucson rinnova la formula già vincente

Squadra che vince non si cambia, ma si migliora all'insegna della tecnologia e del comfort. La ricetta è quella di Hyundai Tucson che torna in scena con una versione aggiornamento della sua quarta generazione, introdotta a fine 2020 e che ora punta ad alzare l'asticella della qualità, percepita e provata, del SUV best seller della casa coreana. Sul fronte del design esterno, i cambiamenti non stravolgono certo l'aspetto del fortunato modello di Hyundai, che testando anche gli umori della propria clientela non ha registrato particolari esigenze in merito.

Qualche miglioramento, però, c'è e si vede già al primo colpo d'occhio attorno all'auto. Il linguaggio stilistico che ha guidato i designer è quello del Parametric Dynamics, sulla strada di un’estetica ancora più scolpita, in particolare grazie al frontale che punta su un gioco di linee sottili e angolari nelle forme di griglia e paraurti. La firma luminosa Parametric Hidden Lights, poi, porta il suo contributo all'effetto visivo. Rivisto anche il posteriore, per un'idea di presenza su strada ancora maggiore.

Le novità più evidenti, tuttavia, sono quelle che si trovano all'interno della Nuova Tucson, che si gioca l'asso sul fronte del comfort all'insegna della tecnologia e dello stile, tra una nuova architettura e un design completamente rivisto per migliorare l’esperienza di bordo, tanto da chi siede dietro al volante, quanto dei passeggeri. Il volante ridisegnato strizza l'occhio agli altri modelli più recenti della casa coreana, così come la console centrale, riprogettata con ricarica wireless integrata, molto più comoda e accessibile rispetto alla posizione precedente, il cambio posizionato sul piantone dello sterzo, oltre al doppio display curvo che integra il cluster e l'infotainment, entrambi da 12,3’’. Sul fronte tecnologi, il balzo in avanti, è altrettanto evidente anche al primo approccio, per una prova su strada tra la città di Milano e le immediate vicinanze, strade di campagna comprese.

In primo piano ci sono funzioni come gli aggiornamenti Over-the-Air, la telematica Bluelink e i servizi Hyundai LIVE, oltre alla Digital Key 2.0 per sbloccare e avviare il veicolo con la tecnologia NFC dello smartphone o dello smartwatch. Sotto al cofano, la gamma di propulsori è completa. L’offerta di Nuova Hyundai Tucson si fonda sul powertrain Full-Hybrid da 215 CV basato sull’efficiente 1.6 T-GDI, con cambio automatico a 6 rapporti e in versione 2WD o 4WD. Disponibili in base agli allestimenti anche le opzioni mild hybrid a 48 volt sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD (manuale o automatico) sia diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT. Completa la gamma la versione Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV, capace di percorrere fino a 65 km in modalità 100% elettrica secondo il ciclo WLTP.

La versione aggiornata di Tucson è disponibile in allestimento XTech a partire da 32.850 euro, con un equipaggiamento già completo che include fanali anteriori full LED, quadro strumenti digitale da 12,3’’ con schermo TFT da 4,2’’, cerchi in lega da 17’’, cruise control, paddle al volante e cambio Shift-by-wire (solo per versioni DCT e AT). Di serie anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con Apple CarPlay e AndroidAuto wireless e aggiornamenti software Over The Air (OTA). Disponibile anche l'allestimento Business, da 35.350 euro, sviluppato pensando alle necessità di aziende e professionisti e che aggiunge alla dotazione di serie numerosi altri dettagli tecnologici. Al vertice del listino ci sono poi gli allestimenti Excellence, da 39.650 euro e N Line, offerta a 39.650 euro.

