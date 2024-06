McLaren: forse un Suv all'orizzonte

La McLaren sta lavorando per pianificare la sua gamma del futuro che, secondo quanto riporta Road & Track, potrebbe arricchirsi di una vettura diversa da quelle sino ad ora prodotte, anche se, il Ceo Michael Leiters, avrebbe una certa reticenza a chiamarla Suv. Infatti, si tratterebbe di quello che è stato definito un veicolo con prestazioni condivise, ovvero che consente di condividere con più persone le performance di una McLaren e, considerando l'andamento del mercato, appare come l'ennesimo eufemismo mirato a non pronunciare la sigla Suv. Attualmente, dalle parole del Ceo McLaren si evince che questo nuovo modello avrà una natura ibrida plug-in con una power unit del brand che potrebbe essere integrata in un'altra piattaforma. Al momento, non sono state confermate le voci di una base di origine Bmw, mentre è stato indicato dallo stesso Leiters un costo che potrebbe essere più vicino a quello di una Ferrari Purosangue piuttosto che a quello di una Lamborghini Urus.

