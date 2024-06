La Mini Countryman E è più cool con il Favoured Trim

Nella gamma Mini arriva la Countryman E, la variante a batteria del nuovo Suv inglese che è più lungo di 13 centimetri e più alto di otto centimetri rispetto al modello precedente e vanta un bagagliaio che può arrivare fino a 1.450 litri.

Forte di un'altezza da terra di 202 mm, per affrontare anche le strade accidentate senza remore, la Countryman E è spinta da un motore elettrico da 204 CV e 250 Nm di coppia che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. La batteria da 66,45 kWh promette un'autonomia di 462 km ed ha una potenza di ricarica in corrente continua fino a 130 kW, che le consente di recuperare dal 10 all'80% dell'energia in 29 minuti.

Tra gli allestimenti disponibili c'è anche il Favoured Trim, che consente di avere, a richiesta, il tetto e le calotte di retrovisori dello stesso colore, che creano un contrasto espressivo con lo scintillante colore della carrozzeria Blazing Blue, mentre nell'abitacolo aggiunge comodi sedili sportivi ed un volante sportivo di nuova concezione con elementi in tessuto.

Esteticamente in questo modello a batteria spiccano la griglia anteriore ottagonale ridisegnata, ed i fari a LED con tre firme luminose a scelta per i fari anteriori e posteriori, oltre al tetto leggermente arcuato unito senza soluzione di continuità al montante C. Mentre i cerchi possono essere in varie misure tra i 17 ed i 21 pollici.

L'abitacolo sfoggia quasi tre centimetri in più di larghezza a livello delle spalle e dei gomiti nella zona anteriore, dove spicca la plancia in tessuto bicolore dotata di display OLED dal diametro di 240 mm, che consente di gestire, in alternativa ai comandi vocali, il sistema d'infotainment Mini Operating System 9. Non manca il tetto panoramico in vetro che rende l'interno particolarmente luminoso. L'assistenza alla guida è così avanzata che consente al conducente di staccare le mani dal volante fino a una velocità di 60 km/h, a patto di mantenere l'attenzione sulla strada.



