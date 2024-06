Alpina B3 e B4 GT: 529 CV di classe

La tradizione Alpina si rinnova con le B3 e B4 GT, si tratta di vettura spinte dal motore a sei cilindri in linea 3.0 biturbo, che alberga sotto il cofano delle delle attuali Bmw Serie 3 e 4, con un incremento di potenza di 34 CV per un totale di 529 CV, a cui corrispondono anche 730 Nm di coppia massima, grazie a una mappatura del motore rivista. Valori che danno vita a prestazioni degne di nota, come testimoniano lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,4 secondi dalla B3 GT, capace di raggiungere una velocità massima di 308 km/h.

Con un'estetica forte di elementi aerodinamici specifici, quali lo splitter anteriore ed il diffusore posteriore, le Alpina B3 GT e B4 GT si contraddistinguono puntando anche sui terminali di scarico neri che si inseriscono nel diffusore in nero lucido. Mentre le livree Alpina Blue e Green sono impreziosite dagli elementi color oro. Non manca la possibilità di scegliere tra le verniciature solide Bmw Individual Fashion Grey, Brewster Green o Imola Red e quelle metallizzate Daytona Violet o Carbon Black. Ordinabili da subito, in Germania, hanno un costo che parte dai 101.700 euro della B3 GT berlina ed arriva ai 105.100 euro della B4 GT Gran Coupé, passando per i 102.900 euro della B3 GT Touring.

