Volkswagen ID.7 Pro S e GTX: partono prevendite in Germania

Con la ID.7 cresce la famiglia dei modelli elettrici del marchio Volkswagen, e il 6 giugno si apriranno le prevendite in Germania degli allestimenti Pro S e GTX, con un listino prezzi che partirà dai 58.985 euro della versione Pro S, ed arriverà ai 63.955 euro della GTX Tourer.

A livello di potenza, le ID.7 GTX e GTX Tourer potranno contrare su 250 kW trasmessi sulla strada mediante la trazione integrale elettrica fornita dai due motori montati sull'asse anteriore e posteriore, e scatteranno da 0 a 100 km/h, rispettivamente, in 5,4 secondi e 5,5 secondi. Grazie alla batteria da 86 kWh, che può essere ricarica in HPC con una potenza di 200 kW, per recuperare dal 10 all'80% di energia in 26 minuti, l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 595 km per la fastback e di 585 km per la Tourer. Oltre al look GTX distintivo per la parte anteriore e posteriore, queste versioni presentano nuovi cerchi in lega Skagen da 20 pollici con superfici diamantate, fari a matrice LED IQ.LIGHT con loghi Volkswagen illuminati nella parte anteriore e posteriore, e interni con accenti e cuciture rosse che ne sottolineano l'indole dinamica. Il bagagliaio va dai 532 litri della fastback ai 605 litri della Tourer. Le varianti dotate della sola trazione posteriore, le ID.7 Pro S e Tourer Pro S, sviluppano 210 kW e beneficiano della stessa batteria da 86 kWh delle più potenti GTX, per un'autonomia superiore nel ciclo WLTP, precisamente di 690 km per la fastback e di 709 km per la Tourer. Si tratta di percorrenze analoghe a quelle di auto con motore a combustione interna, indica Volkswagen nel comunicato.



