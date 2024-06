Renault 5 E-Tech: un mondo di esperienze alla MAISON5

E' tutto pronto per la nuova presentazione al pubblico della Renault 5 E-Tech Electric dal 15 giugno al 15 settembre, presso MAISON5 al 66 di rue Saint-Dominique, a Parigi. Nello storico edificio industriale di 1.800 m², si esprimerà ll'innovativo spirito pop di Renault 5 E-Tech Electric, in un luogo tutto da vivere, accessibile a tutti, che propone esperienze di arte, moda, sport, musica, e gastronomia. Uno spazio che comprende anche un giardino, un'ampia navata immersa nella luce zenitale, una grande area lounge, ed una sala da pranzo con table d'hôte.

Tra le iniziative ricordiamo quelle, gratuite ma su prenotazione, riservate alla musica, rispettivamente il 21 giugno, il 13 luglio ed il 12 settembre, quando andranno in scena, dalle ore 20.00, nelle date elencate, Pedro Winter x Naomi Clément, Myd x Nathalie Duchêne, ed i Breakbot & Irfane x Emma B.

Per la moda verrà il momento della capsule collection ispirata a Renault 5 e disegnata da agnès b, che sarà lanciata presso MAISON5 e sarà composta da Teddy, cappellino ricamato, t-shirt e due bandane nelle tonalità giallo e blu navy.

Mentre per lo sport, dal 5 al 7 luglio, la federazione francese di Judo allestirà i tatami presso MAISON5, offrendo lezioni introduttive ai bambini da 7 a 12 anni con il supporto di professionisti. A livello di design, dal 4 al 15 settembre, MAISON5, in partnership con Paris Design Week, organizzerà dibattiti tematici, conferenze e mostre per far dialogare i grandi nomi del design con i designer di Renault.

L'arte sarà protagonista dal 15 giugno al 7 luglio con lo street artist britannico Dan Rawlings che esporrà un'opera d'arte che ha creato ispirandosi ad una Renault 5 E-Tech Electric appena uscita dallo stabilimento di Douai.

La gastronomia, invece, verrà rappresentata dall'offerta di street food, da asporto o da consumare sul posto, disponibile per tutto il giorno, mentre l'ex-Top Chef 2016 Xavier Pincemin prenderà le redini delle cucine di MAISON5 per offrire un menu d'autore tutto da scoprire per il pranzo. Inoltre, lo chef pasticcere dell'Hotel Lutetia, Nicolas Guercio, creerà bolidi di cioccolato in miniatura. Per chi volesse prendervi parte, i due chef terranno masterclass esclusive gratuite, ma su prenotazione. Nello specifico, Xavier Pincemin, il 28 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e Nicolas Guercio, l'11 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ed il 9 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA