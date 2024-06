Vanderhall Brawely, utv elettrico per l'off-road più duro

A tre anni dalla presentazione del progetto e dopo un intenso programma di sviluppo e di collaudo arriva sul mercato Usa il Vanderhall Brawely, un inedito fuoristrada (che l'azienda di Provo nello Utah definisce Utv, cioè utility terrain vehicle) 100% elettrico che è destinato quasi esclusivamente all'impiego nell'off-road più impegnativo.

Per il suo posizionamento prezzi, cioè 42.950 dollari per la versione GT e 49.950 per la GTS (peraltro molto al di sopra dei 34.950 dollari comunicati alla presentazione nel 2021) il Brawely si pone a metà strada fra il mondo dei tradizionale 4x4 made in Usa e quello degli altrettanto diffusi Utv, cioè dei quad.

In alto, senza prendere in considerazione il Gmc Hummer EV che supera i 100mila dollari, un riferimento (per il momento solo plug-in) può essere la Jeep Wrangler che in versione 4 porte Sport S 4xe parte da 50.695 dollari. In basso, invece, nel mondo dei quad un potenziale - anche se ben più piccolo e meno performante - può essere l'Utv della Polaris Ranger XP Kinetic elettrico che parte da 29.999 dollari.

La Vanderhall Motor Works (fondata nel 2015 da Steve Hall e fino ad oggi conosciuta per una serie di strani veicoli sportivi a 3 ruote) ha dunque l'opprtunità con il nuovo Brawely di soddisfare una nicchia di appassionati del fuoristrada più impegnativo e avventuroso.

Il nuovo 4x4 della Vanderhall - che tra l'altro no è omologata per circolare nella normale viabilità asfaltata - si distingue per l'imponenza della gommatura (i pneumatici sono da 35 pollici) e per la presenza di sospensioni a corsa molto lunga, caratteristiche che lo rendono adatto ai salti e alla guida su percorsi veloci molto accidentati.

Lungo 3,75 metri, largo 1,93 e alto 1,76 il Brawely ricorda vagamente nel design la Jeep Wrangler, anche se l'insieme è dominato dal 'taglio' dei passaruota per assecondare i movimenti delle ruote. Tra l'altro la distanza libera dal suolo di ben 46 cm, un valore record.

Grazie alla presenza di quattro motori elettrici - uno per ruota - il nuovo Utv 4x4 di Vanderhall mette a disposizione nella versione di punta GTS un totale di 404 Cv con 651 Nm di coppia. Il pilota ha a disposizione le quattro modalità di guida eCrab, eSteer, eTank ed eCrawl, per sfruttare l meglio il potentissimo 'tiro' nelle diverse condizioni.

Brawely può essere equipaggiato con batterie da 40 kWh (GT) e 60 kWh (GTS) per autonomie che variano tra 225 e 322 km, valore quest'ultimo relativo alla versione dotata dell'opzione extended range. La ricarica con colonnine fast charge permette di passare da 0 all'80% dell'autonomia in meno di un'ora.



