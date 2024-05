Tesla: arriva la livrea Argento Lunare per Model S e Model X

Si aprono le ordinazioni di Tesla Model S e Model X nella nuova livrea Argento Lunare con le prime consegne ai clienti previste per il terzo trimestre 2024. Questa colorazione è un argento pulito che presenta un effetto metallico pronunciato ed una sottile sfumatura di blu. Si tratta di una verniciatura che sfrutta nuovi pigmenti di vernice che vengono utilizzati per ottenere un effetto dinamico unico. Un colore pensato per accentuare le forme della Model S e della Model X da ogni prospettiva, mediante riflessi più chiari e luminosi che si alternano con ombre più profonde e più scure. Il prezzo per questa verniciatura è di 2.600 euro per entrambe i modelli, praticamente lo stesso delle livree Ultra Rosso e Grigio Stealth.

