Fiat 600 Hybrid, un'auto a prova di famiglia

Primo contatto su strada con la Fiat 600 Hybrid, che con questa nuova motorizzazione - sul mercato è già presente in versione totalmente elettrica - punta a tornare protagonista nel segmento B attraendo le migliaia di famiglie italiane che ogni anno valutano l'acquisto di una vettura intorno ai 4 metri di lunghezza.

Se le forme arrotondate e il frontale fortemente riconoscibile erano già note, quel che questo propulsore aggiunge è la peculiarità da elettrica per circa il 50% del tempo negli spostamenti quotidiani, unita alla comodità del termico per le percorrenze più lunghe. Oltre alle linee, dunque, il cuore: 600 ibrida - ha spiegato Francesco Cimmino, ingegnere a capo delle divisione che progetta i propulsori ibridi di Stellantis - può contare su di un motore 1.2 tre cilindri benzina con turbo a geometria variabile "per rendere più dolce il cambio di marcia" e 205 Nm di coppia già a 1750 giri, affiancato e una unità elettrica a 48 volt posizionata in modo da garantire avviamenti del motore che siano veloci e silenziosi, oltre a una batteria da 0,9 kw. "L'obiettivo - ha proseguito Cimmino - è far sì che il motore termico si spenga spesso, fino al 50% del tempo di viaggio, per utilizzare l'energia recuperata". Il risultato sono i consumi, dichiarati in circa 5 litri per 100 km sul ciclo Wltp e un risparmio di circa il 15%, con emissioni pari a 109 grammi per km.





La 600 è frutto di una collaborazione tutta interna a Stellantis, come ha sottolineato Giuseppe Galassi, managing director di Fiat e Abarth per l'Italia. "Costruita su una piattaforma già esistente, è stata fortemente connotata dai designer italiani che le hanno dato forma". E non a caso, dunque, la presentazione è avvenuta all'interno delle cartiere Pigna di Alzano Lombardo, eccellenza italiana nella carta e nel colore.

Il punto di partenza è l'idea alla base del progetto della storica 600 di quasi 70 anni fa, chiamata al difficile compito di sostituire la Topolino nella democratizzazione dell'auto nell'Italia post bellica, e che arrivò sul mercato nel 1955, un paio d'anni prima della 500. Un'auto fortemente votata alla famiglia, ma ovviamente declinata secondo i crismi attuali di sostenibilità.

D'altra parte sulle vendite della versione elettrica di 600 in Italia - ha detto senza infingimenti Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l'Europa "pesa l'assenza di incentivi. In Francia, dove la situazione è ben diversa non è così". Il mercato nazionale, attualmente, vede inchiodato al 3% il numero di vetture totalmente a batteria.

Fiat 600 si presenta con due allestimenti: Base e La Prima.

Già la versione di partenza ha una dotazione rilevante, con cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 marce, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, fari full LED, quadro strumenti digitale 7" e infotainment da 10" compatibile con Apple Carplay e Android Auto in modalità wireless.

Oggetto del primo contatto su strada l'accessoriatissima La Prima, che può contare - fra gli altri - sulla guida autonoma di tipo 2, cruise control adattivo, climatizzatore automatico, sistema keyless e su rifiniture di pregio. Silenziosissima e agile in città, non perde queste prerogative neppure in autostrada. Complice un acquazzone, abbiamo potuto anche verificare l'aderenza alla strada e la docilità nelle manovre, così come la prontezza sullo scatto in caso di necessità. I cambi di marcia sono estremamente morbidi, confortevoli, e la tecnologia consente di viaggiare in tutto relax. Ampio, per il tipo di vettura, lo spazio a bordo che giova del posizionamento della batteria e che porta il volume del bagagliaio a 385 litri (25 in più rispetto alla versione elettrica) Per centrare l'obiettivo "famiglia", Fiat ha elaborato una strategia commerciale che consente l'acquisto sia della versione ibrida che di quella elettrica con la medesima rata mensile. Al netto di promozioni e incentivi, il listino di Fiat 600 Hybrid parte da 24.950 euro, mentre per la versione La Prima ne servono di 30.950. Per vedere da vicino e testare la nuova Fiat 600 Hybrid, porte aperte il 18 e 19 maggio.



