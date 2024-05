Il nuovo corso di Cupra passa per Tavascan

Tavascan, il nuovo Suv di Cupra, è il secondo modello 100% elettrico del brand, e riprende le sembianze da Suv Coupé della showcar presentata al Motor Show di Francoforte nel 2019. Disponibile nelle colorazioni Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Basalt Grey e Century Bronze, quest'ultima dalle caratteristiche opache, Tavascan è proposta nella variante a trazione posteriore Endurance o in quella sportiva, integrale, denominata VZ.

Il suo design all'anteriore sfoggia la nuova firma luminosa a tre triangoli dei gruppi ottici con tecnologia a LED Matrix, le forme della fiancata sono affilate, con il montante C nero che la fa apparire più snella, ed i cerchi possono avere un diametro che va da 19 a 21 pollici. Dietro spiccano dei fari collegati da un elemento centrale impreziosito dal logo Cupra che si illumina, al di sopra del quale si estende un piccolo nolder.

Curata l'aerodinamica, con il Cx di appena 0,26.

L'abitacolo è spazioso, come suggerisce una carrozzeria lunga oltre 4,60 metri e con un passo di 2,76 metri, ed offre un bagagliaio di 540 litri. Inoltre, si distingue da quello delle altre vetture per via della cosiddetta "spina dorsale" che collega il tunnel centrale alla plancia. Quest'ultima riduce al minimo i tasti fisici e consente di controllare tutti i sistemi della vettura dal grande display centrale da 15 pollici, compresa l'interfaccia multimediale compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Decisamente più contenuto nelle dimensioni quello posizionato davanti al guidatore, da 5,3 pollici, riprendendo uno schema caro alla cugina tedesca Volkswagen ID.4.

L'animo audace di Tavascan è sottolineato dai sedili sportivi realizzati con tessuto ricavato dal poliestere riciclato fino al 90% o in microfibra riciclata fino al 50%, con quelli Cup, in pelle, disponibili entro metà anno. Mentre il tema della luce con tecnologia a LED si ritrova anche all'interno con l'illuminazione ambientale che coinvolge anche i pannelli porta anteriori e posteriori. Il tutto è impreziosito dalle finiture in rame che conferiscono all'auto un tipico carattere Cupra e dal sistema audio Senneheiser con 12 altoparlanti.

La Endurance, con la sola trazione posteriore, è spinta da un motore elettrico da 286 CV montato al retrotreno, mentre nella variante più sportiva, la VZ, la Cupra Tavascan aggiunge un motore anteriore da 109 CV all'avantreno, diventa integrale, ed eroga una potenza di sistema di 340 CV ed una coppia di 545 Nm, che può essere inviata fino al 30% alle ruote anteriori in caso di necessità. E' proprio questa versione che abbiamo guidato nelle strade nei dintorni di Barcellona, fino alla sede della casa spagnola a Martorell, della quale abbiamo apprezzato il comfort acustico, con l'indovinato isolamento dell'abitacolo dai fruscii aerodinamici, e la verve nella risposta ai comandi dell'acceleratore. L'auto appare rapida nel recepire gli input del conducente e con la trazione integrale sfrutta una grande motricità per trasmettere sicurezza negli appoggi. La VZ, inoltre, aggiunge alle modalità di guida Range, Comfort, Performance, Cupra, ed Individual, quella denominata Traction, e scatta da 0 a 100 km/h in un tempo di 5,5 secondi per raggiungere, dove consentito, una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h. Grazie ad un pacco batterie da 77 kWh netti, che equipaggia tutte le versioni, la Tavascan, nella variante Endurance, con la sola trazione posteriore, promette fino a 568 km di autonomia nel ciclo WLTP. La VZ, nonostante la trazione integrale ed il secondo motore anteriore, non si discosta molto a livello di percorrenze, e dichiara un'autonomia fino a 522 km.

Per quanto riguarda la ricarica, il Suv spagnolo in corrente continua accetta fino a 135 Kw di potenza, e consente di accumulare l'energia necessaria a percorrere 100 km in soli 7 minuti. Il tempo sale a 30 minuti per passare dal 10 all'80% dell'autonomia, sempre in corrente continua. Quando non si ha esigenza di ricaricare in fretta, invece, può sfruttare le colonnine a corrente alternata dove accetta fino ad 11 kW di potenza.

Tra i dispositivi di assistenza alla guida segnaliamo il nuovo Connected Travel Assist, che lavora in sinergia con l'Adaptive Cruise Control e, sfruttando le informazioni in Cloud, lo migliora, consentendo al veicolo di mantenere attivamente il centro della corsia, di adattare la velocità in curva e di effettuare il cambio di corsia assistito in autostrada. Mentre il sistema Emergency Assist, in caso di mancata reazione del conducente agli stimoli visivi ed acustici, è in grado di fermare completamente il veicolo attivando le luci di emergenza prima di contattare direttamente i servizi di emergenza tramite il sistema eCall.

"Gli ordini per il mercato italiano - ha detto Pierantonio Vianelli, direttore di Cupra Italia - si aprono fra qualche giorno e le prime consegne saranno ad inizio di ottobre.

inizialmente la Tavascan verrà proposta con la versione Endurance a 52600 euro comprensivo del pacchetto Immersive per cui - ha aggiunto Vianello - sarà l'auto con la maggiore autonomia e anche con due livelli di contenuti superiori rispetto alla versione standard. A seguire avremo disponibile poi la VZ con il pacchetto Adrenaline. Tavascan - ha sottolineato Vianello - è il primo SUV elettrico di Cupra e per noi è diventato il flagship del design, perché anticipa in pratica tutti i modelli del futuro. Quindi abbiamo nuovi stilemi stilistici, nuovi materiali, abbiamo un utilizzo del 3D molto forte anche all'interno dell'abitacolo".

In particolare i pacchetti disponibili su richiesta sono 4 e permettono ai clienti di personalizzare e configurare la vettura secondo le proprie esigenze: Immersive, Adrenaline, Extreme e Winter.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA