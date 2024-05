Rolls-Royce Cullinan Serie II, superlusso in chiave giovane

A sei anni dal lancio, che rappresentò una inattesa evoluzione nel mondo delle auto super lusso, Rolls-Royce presenta ora Cullinan Series II, caratterizzata sostanzialmente da un affinamento delle interfacce digitali, dei già eccezionali contenuti e dell'innalzamento (cosa chiesta da tutti i clienti) dei livelli di personalizzazione.

"Nel 2018, Cullinan ha riformulato l'automobilismo di super-lusso - ha commentato Chris Brownridge, ceo di Rolls-Royce Motor Cars - consentendo ai nostri clienti di sperimentare la caratteristica sensazione di viaggiare sul tappeto magico, tipica del marchio, indipendentemente dal terreno e in ogni angolo del mondo".

"Da allora Cullinan ha attratto gruppi completamente nuovi di clienti verso il nostro brand e ha profondamente modificato la percezione di cosa sia un'auto Rolls-Royce e di cosa possa significare per il suo proprietario. Cullinan Series II è stata creata per sfruttare questo successo".

Cullinan svolge sempre più, in questa seconda generazione, la funzione di 'vetrina' super lusso attraverso cui i clienti desiderano essere visti e soprattutto proiettare il proprio carattere. L'evoluzione di Cullinan è legata al numero di clienti che la guidano personalmente (erano meno del 70% al momento del lancio, ora sono più del 90%) e della loro più giovane età. Cullinan ha infatti contribuito a ringiovanire l'età media dei clienti Rolls-Royce che era di 56 anni nel 2010 ed è ora di soli 43.

Più che giustificata, dunque l'attenzione al mondo digitale e alle soluzioni (estetiche o funzionali) che possono piacere ai ricchi quarantenni in Cina, in Usa e negli altri mercati dove Cullinan ha il maggiore successo.

E' il caso di Spirit - l'avanzato sistema operativo lanciato con Spectre - che permette di soddisfare tutti i desideri di personalizzazione. E' la perfetta estensione digitale del maggiore cambiamento negli interni, la fascia in vetro a tutta larghezza che mette in scena sia l'artigianato digitale che quello fisico.

Il pannello degli strumenti davanti al conducente e il nuovo display centrale delle informazioni sono stati ridisegnati per formare un palcoscenico per l'avanzato sistema operativo Spirit.

Le opportunità Bespoke permettono di personalizzare il colore dei quadranti degli strumenti per abbinarli agli interni o alla finitura esterna. Spirit mette a disposizione anche Whispers, l'esclusiva App per i membri Rolls-Royce, ora integrata anche in Cullinan.

La nuova connettività internet consente di usufruire di un hot spot Wi-Fi e di uno streaming indipendente per ogni schermo.

Inoltre per la prima volta a Cullinan, le cuffie Bluetooth di qualsiasi tipo possono essere abbinate all'infotainment posteriore.

All'interno di una tavolozza ispirata al mondo della botanica l'interno di Cullinan Series II utilizza per diversi elementi il frassino tinto grigio, un legno naturale a poro aperto con venature ricche e una delicata lucentezza. Tutti i tronchi di questa specie vengono selezionati individualmente, i 'fogli' dell'impiallacciatura vengono successivamente colorate a mano e nobilitate con l'aggiunta di microscopiche particelle metalliche, creando un effetto unico.

Cullinan Series II continua inoltre l'esplorazione dei tessuti da parte di Rolls-Royce con un nuovo tessuto in rayon realizzato in bambù, denominato Duality Twill. Un materiale, questo, che è stato ispirato dall'esteso boschetto di bambù nel Jardin des Méditerranées sulla Costa Azzurra - costruito a Mentone da Lord Percy Radcliffe - e che confina con Villa Mimosa che era la residenza invernale di Sir Henry Royce.

Esternamente, pur lasciando inalterate le proporzioni e l'imponenza di questo suv super-lusso (con motore benzina V12 da 6,75 litri) diversi interventi hanno reso più dinamico e moderno il design. Spicca su tutto il frontale con linee del paraurti formano una V a ricordare le linee di prua affilate dei moderni yacht sportivi. Le nuove prese d'aria si inclinano invece verso l'esterno in modo deciso, abbassando visivamente l'auto.

L'elemento più innovativo è certamente è la griglia Pantheon illuminata che è stata ulteriormente rinnovata con nel bordo inferiore. Incorpora inoltre una nuova linea d'orizzonte lucida tra le luci di marcia diurna, mentre i gruppi ottici - improntati ad un concetto di verticalità - hanno una grafica 'alta' che rende la Serie Ii di Cullinan facilmente identificabile, di giorno come di notte.

