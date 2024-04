Omoda 7 punta ad intercettare anche la Generazione Z

In occasione del Salone dell'Auto di Pechino, il gruppo Omoda & Jaeco ha svelato le sue ultime novità in fatto di prodotto e la sua strategia di lungo periodo.

Riguardo al primo tema, ha fatto il proprio debutto mondiale Omoda 7, SUV che si affianca alla già nota Omoda 5, disponibile anche in variante esclusivamente elettrica.

Omoda 7 segna un passo avanti dal punto di vista estetico evolvendo il linguaggio stilistico del brand, così come sul fronte delle soluzioni tecnologiche. Progettata da zero per essere venduta in decine di mercati, Omoda 7 è frutto di un continuo dialogo con numerosi rappresentanti della Generazione Z provenienti da Europa, America, Medio Oriente e Sud-est asiatico.

Il nuovo veicolo è stato progettato anche tenendo conto dei più elevati standard costruttivi, essendo stata concepita sin da subito come vettura globale, in grado di competere su mercati molto esigenti come quello Europeo. Per questo, soddisfa rigorosi standard tecnici, di qualità e di sicurezza di livello internazionale..

Omoda 7 è dotata di un abitacolo 'intelligente', con uno schermo scorrevole da 15,6 pollici e un sistema audio panoramico e immersivo con 14 altoparlanti che offre un'esperienza sonora particolarmente curata. L'infotainment è dotato anche di assistente vocale a quattro zone.

Per quanto riguarda le prestazioni, Omoda 7 utilizza uno schema propulsivo ibrido di ultima generazione che garantisce un temperamento brillante ma anche consumi contenuti e grande efficienza. Sfruttando il serbatoio della benzina e la massima carica della batteria, Omoda 7 può raggiungere un'autonomia superiore ai 1.200 km.

Secondo il piano svelato dall'azienda, Omoda 7 sarà pronta per il suo lancio globale all'inizio del 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA