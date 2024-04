Presentati a Pechino i suv ibridi-phev Jaecoo J7 e J8

Il brand Jaecoo, che appartiene al gruppo cinese Chery, ha scelto il palcoscenico casalingo del Salone di Pechino per svelare in premiere mondiale i nuovi Suv J7 e J8. Si tratta di due vetture ibride Phev di grandi dimensioni, con batterie ricaricabili alla colonnina, motori elettrici e unità a benzina di 1,5 litri, che propongono in vestiti di gusto europeo, lusso e tecnologia orientale.

Il J7 Phev, grazie anche a un'aerodinamica raffinata e a un Cx di 0,318, può percorrere sino a 88 km in modalità elettrica, mentre in quella ibrida promette consumi di carburante di 4,9 l/100 km. Presenta una potenza combinata benzina+elettrico di 347 Cv, con una coppia motrice di 525 Nm. A livello di stile sfoggia oltre a frontalòe con una calandra importante e proiettori sottile anche maniglie delle porte a scomparsa e generosi cerchi in lega da 19 pollici.

L'accoppiata motore 1.5 e con due unità elettriche del J8 Phev offre performance di riferimento su strada e in fuoristrada, grazie a 608 Cv complessivi e 915 Nm. Su asfalto, per esempio, scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Tra le sue particolarità tecniche da citare la tecnologia V2L che consente di alimentare dispositivi e attrezzature esterne utilizzando l'energia del pacco batterie di bordo.

Il marchio asiatico fa parte del giovane polo Omoda&Jaecoo che da febbraio è sbarcato ufficialmente in Spagna e si sta preparando ad estendere la propria rete all'Italia. Nel Paese iberico ha avviato la sua prima fabbrica di veicoli "new energy" del Vecchio Continente. Riguardo all'espansione in atto, Shawn Xu, Ceo del sodalizio tra i due brand, lanciato il 20 aprile 2023 e con già 160.000 veicoli venduti, ha chiarito: "In un solo anno abbiamo raggiunto oltre 40 mercati globali attraverso reti che contano ad oggi 873 concessionari. Posso dire con orgoglio che siamo il marchio automobilistico che si espande più velocemente al mondo".

