In India è allo studio un prototipo di minitaxi aereo elettrico

La startup indiana The ePlane presenterà il suo prototipo di un taxi aereo elettrico entro la primavera dell'anno prossimo. L'azienda di Chennai, che è uno spin off dell'Indian Institute of Technology (Iit), della capitale del Tamil Ndu, annuncia anche il prossimo lancio sul mercato di "droni-cargo", capaci di trasportare carichi da 2 a 6 chilogrammi.

Secondo Satya Chakravarthy, fondatore e amministratore delegato della The ePlane, il nuovo mini aereo potrà ospitare al massimo quattro passeggeri e all'occorrenza si può trasformare in ambulanza.

Con questo prodotto, l'azienda mira ad allievare la congestione del traffico: il velivolo è progettato per coprire in meno di quindici minuti una distanza che per strada richiede un'ora. Nel frattempo, la InterGlobe Enterprises, ramo della compagnia IndiGo e la statunitense Archer Aviation stanno per lanciare il primo servizio di taxi elettrici a Delhi che porteranno i passeggeri da Connaught Place, nel cuore della capitale indiana, alla città satellite di Gurugram, nello stato confinante dell'Haryana, in appena 7 minuti. Attualmente, coprire al distanza in auto richiede in media più di una ora.





