Huawei e Baic svelano a Pechino l'ammiraglia Stelato S9 Ev

Il colosso della telefonia e del mondo digitale Huawei e l'altrettanto grande azienda automobilistica di stato Baic (attraverso la controllata Baic Bluepark) hanno presentato ad Auto China, il Salone di Pechino, il primo modello del loro brand in jv Stelato EV. Si tratta della moderna berlina premium S9 che nelle intenzioni dei costruttori - come mostra anche il design 'importante' - andrà a competere nel mercato interno con Mercedes Classe S, Audi A8L e Bmw Serie 7.

Per Huawei si tratta della seconda propria auto lanciata dal momento dalla decisione di entrare in questo settore, potenzialmente molto redditizio. Nel novembre del 2023 era stata infatti lanciata la Aito M9, un crossover elettrico realizzato da Seres. Alto M9 era stato preceduto a settembre dalla Avtar 12 della Avatar Technologies a cui Huawei aveva solo contribuito a livello tecnologico. Ma l'operazione con Baic Bluepark pone ora le basi per una offensiva più determinata, sfruttando anche gli Huawei Store delle grandi metropoli cinesi.

Stelato S9 è un elegante berlina di fascia alta sia a livello di dimensioni (è lunga 5,16 metri) che di prezzo, visto che da luglio-agosto le due versioni dovrebbero avere rispettivamente un listino di 300mila e 500mila yuan (che corrisponde a 41.400 e 69.000 dollari). L'offerta comprenderà infatti una S9 a motore singolo posteriore da 227 kw e una con due unità elettriche (227 e 158 kW) e trazione integrale. La Stelato S9 utilizza la tecnologia delle batterie agli ioni di litio ternaria ma anche agli ioni di litio ternaria + litio ferro manganese fosfato sviluppate da Catl. Huawei-Baic Bluepark non hanno fornito altri dettagli sulla berlina Stelato S9 EV - che potrà contare evidentemente su una connettività e su sistemi operativi di livello superiore - e nemmeno indicazioni su quelli che potrebbero essere altri mercati di commercializzazione.



