Hongqi Guoya, ammiraglia da 5,3 metri per l'apparato cinese

Hongqi, il costruttore automobilistico dello Stato cinese - che fa parte del Gruppo Faw ed il cui nome significa 'bandiera rossa' - ha presentato ad Auto China la berlina di lusso Guoya che va a completare la flotta Golden Sunflower (cioè i modelli più costosi) composta dagli altri tre modelli Guoyao, Guoli e Guoyue.

La Hongqi Guoya si ispira al linguaggio del precedente L-Concept ed è caratterizzata da diversi elementi piuttosto appariscenti come la grande griglia a cascata decorata con elementi cromati e le luci posteriori che - afferma l'azienda - si ispirano alle lanterne con una forma della striscia decorativa presa dalle grondaie degli antichi palazzi cinesi.

Nonostante il look rotondo, e quindi un po' retro', i fari anteriori utilizzano la tecnologia Dlp (elaborazione digitale della luce), consentendo ai fari di massimizzare la luce sulla strada ma anche di visualizzare simboli nitidi ad esempio per evidenziare la presenza di pedoni o dei segnali stradali in zone d'ombra.

Lunga ben 5,35 metri, la Guoya offre un passo è 3260 mm, adatto dunque per l'allestimento 4 posti con poltrone singole posteriori. Previste due opzioni di propulsione: un sistema ibrido plug-in con motore turbo 3.0 e un ibrido plug-in con motore 4.0 turbo. La prima ha una potenza massima di 395 Cv, la seconda di 490.



