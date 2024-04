Mazda presenta in Cina due inediti modelli elettrificati

Si chiama EZ-6 ed è il primo modello di una serie di nuove auto elettrificate (le cosiddette Nev) che verranno sviluppate e prodotte in Cina da Changan Mazda che è la jv esistente tra la Casa giapponese e la Chongqing Changan Automobile Co..



Programmata per essere lanciata in quel vasto mercato entro la fine del 2024, Mazda EZ- 6 sarà proposta sia in versione 100% elettrica (Bev) sia come ibrida plug-in (Phev). Entrambe le varianti - si legge nella nota - combinano i punti di forza di Mazda con la tecnologia elettrificata di Changan Automobile.

In futuro, Mazda continuerà a lavorare con Changan Automobile per dare una svolta al business cinese introducendo prodotti specifici e con forme, caratteristiche ed equipaggiamenti capaci di soddisfare le esigenze dei clienti cinesi.

"Siamo lieti di presentare il nuovissimo modello Nev sviluppato in alleanza con Mazda e Changan Automobile. La nuova EZ- 6 - ha detto Masahiro Moro, presidente e ceo di Mazda durante la conferenza ad Auto China - debutterà combinando i punti di forza di Mazda con la tecnologia elettrificata di Changan Automobile".

Lunga 4.921 mm, larga 1.890 e alta 1.485, Mazda EZ- 6 combina un'estetica il linea con di design Soul of Motion e può essere gestita con la voce anche all'esterno del veicolo.

Altre caratteristiche 'intelligenti' che migliorano sicurezza e comodità includono un sistema di guida autonoma che fornisce supporto al conducente e una tecnologia di mitigazione degli incidenti.

Mazda non ha fornito informazioni sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni di EZ-6, se non il fatto che Il modello Bev dovrebbe offrire un'autonomia elettrica di circa 600 km, mentre la versione Phev dovrebbe raggiungere oltre 1.000 km di autonomia unendo un singolo pieno di carburante con la carica della batteria.

Svelato ad Auto China anche il concept Mazda Arata, un crossover che prefigura l'auto che dovrebbe essere prodotta in serie come secondo nuovo veicolo elettrificato entro la fine del 2025, anche in questo caso con il focus primario sul mercato cinese.

Arata, si legge nella nota, "incarna forme futuristiche e moderne che evocano l'immagine di un nuovo modo di vivere con auto a nuova energia, in armonia con l'eccitazione del movimento".

Spiccano la cura per le caratteristiche aerodinamiche (per contribuire a migliorare le prestazioni ambientali) che conferisco ad Arata un senso futuristico, assieme alla forma dei gruppi ottici posteriori ad ala incrociata, che enfatizzano il nuovo marchio Mazda.



