Italdesign lancia Quintessenza, l'alta gamma tra Gt e pickup

Italdesign lancia 'Quintessenza', vettura elettrica di alta gamma tra Gran turismo e pickup che unisce funzionalità, requisiti e materiali avanzati. Il debutto mondiale è avvenuto nel contesto dell'Auto China 2024 di Pechino, uno dei saloni dedicati all'automobile più importanti al mondo. Nell'anno del Drago, l'avveniristica vettura è ispirata ai quattro elementi di Terra, Acqua, Aria e Fuoco a cui però se ne aggiunge anche un quinto costitutivo, l'Essere umano. "Quintessenza si pone come la fusione di tutti e cinque gli elementi - ha notato Joaquin Garcia, Head of Design di Italdesign, nel corso della presentazione - . E' qui a Pechino perché disegnata per il gusto cinese con un appeal globale". Ad esempio, "in Cina è molto popolare l'attività di osservazione delle stelle: per questo, abbiamo immaginato sedili molto nuovi e freschi nel design con un movimento, da ruotare dalla posizione di guida in quella che noi chiamiamo di osservazione delle stelle". In altri termini, ruotano e scivolano verso la parte posteriore il cui tettuccio, una volta rimosso, acquisice tutte le caratteristiche del pickup. "E' una lounge che ti permette osservare le stelle e di apprezzare il tempo libero con amici e famiglia", ha continuato Garcia. Innovativi i materiali usati, risultato del riciclo (nell'auto ci sono tappetini plastici sviluppati dalla suola delle scarpe da ginnastica - Hero Rubber x Nike Grind), delle applicazioni di smart textile (tessuti per gli interni sviluppati con Stoll Italia) e di fibre di lino e resine (per gli esterni, in alternativa alla fibra di carbonio). Infine, i materiali con polvere di marmo a disegnare un cruscotto avveniristico con tecnologia touch integrato allo smartphone che fa da programmatore e gestore del viaggio. "Questo per noi è un anno molto importante, creativo, dinamico e di costruzione", ha concluso Garcia, secondo cui dopo Climb-E, che ha riscosso successo al Ces di Las Vegas e nel tour mondiale dnel 2023, "ci siamo concentrati su progetti puramente automotive che seguono i principi della nostra nuova design philosophy".

