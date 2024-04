La Mercedes Classe G diventa anche elettrica

Si chiama Mercedes-Benz G 580 la variante 100% elettrica dell'iconica Geländewagen, che sfrutta la tecnologia EQ per viaggiare a zero emissioni di CO2 con un consumo combinato di 30,3-27,7 kWh/100 km.

Al momento del lancio è disponibile l'edizione limitata EDITION ONE, con una dotazione molto ricca ed elementi di design esclusivi. Esteticamente, la Classe G a batteria sfoggia un electric look dato dalla griglia del radiatore a pannelli neri opzionale, mentre il cofano è leggermente rialzato rispetto ai modelli con motore termico; inoltre, il nuovo rivestimento del montante A ed il labbro dello spoiler sul tetto vanno a migliorarne l'aerodinamica. La linea però rimane quella inconfondibile del modello capace di sfidare persino il trascorrere del tempo, con tutti gli spigoli al proprio posto, ed una carrozzeria adagiata su di un telaio portante. Immutato anche lo schema delle sospensioni con le anteriori indipendenti a doppio braccio e l'assale rigido posteriore di nuova concezione. Mentre nel telaio è stata integrata la batteria agli ioni di litio da 116 kWh, che offre un'autonomia fino a 473 chilometri in base al ciclo WLTP. Spinta da quattro motori elettrici posizionati vicino alle ruote per una potenza massima di 432 kW, la Classe G a batteria sfrutta uno speciale rapporto ridotto per incrementare le sue potenzialità oltre l'asfalto, genera virtualmente la funzione dei bloccaggi del differenziale convenzionali utilizzando un torque vectoring intelligente e, con la funziona G-Turn, riesce a girarsi quasi sul posto, mentre quella G-Steering le permette di ridurre notevolmente il raggio di sterzata in off-road. Infine, la funzione di avanzamento intelligente a tre velocità per i fuoristrada funziona alla stregua di un cruise control mantenendo sempre l'erogazione ottimale. Ne consegue che la G 580 con tecnologia EQ riesce a superare pendenze fino al 100% su superfici adatte, rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 grado, e raggiunge una profondità massima di guado di 850 millimetri, superando di 150 millimetri le sorelle a motore tradizionale. A livello acustico, poi, oltre a un suono di guida caratteristico, specifico del modello, propone un suono "aura" ed una serie di suoni "evento".

