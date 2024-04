ID.Code, in Cina Volkswagen trasforma il suv in gran turismo

ID.Code, il Concept che Volkswgen svela ad Auto China 2024, non è un suv tradizionale ma piuttosto una gran turismo che - afferma la Casa di Wolfsburg - ridisegna la categorioa degli sport utility "in modo completamente nuovo e arricchisce l'era della mobilità elettrica di un'accattivante dinamica di livello superiore".

Gli esterni rispetto alla funzioni tradizionali diventano anche una superficie di proiezione per i sistemi di illuminazione e visualizzazione di ultima generazione basati sull'IA, che sono "interfacce intuitive per una comunicazione intelligente tra uomo e macchina".

In questa ottica si inserisce anche l'abitacolo di nuova concezione del Concept ID.Code - che è stato congiuntamente dai team in Cina ed Europa come omaggio al mercato cinese - dove il mondo reale e quello virtuale si fondono in una nuova esperienza di mobilità. ID.Code a trazione elettrica può essere guidata sia in modalità convenzionale che in modalità autonoma di livello 4.

E quindi propone un abitacolo in stile lounge che è "altamente versatile e collegato online, con un equipaggiamento che rende i viaggi più piacevoli e confortevoli che mai. I materiali di altissima qualità, ecologici e senza componenti di origine animale, nonché il sistema audio high-end, l'illuminazione d'ambiente e la climatizzazione garantiscono il comfort di viaggio di un jet privato".

Va sottolineato che le superfici dei finestrini di ID.Code diventano il palcoscenico digitale di un avatar che accompagna il guidatore e i passeggeri anche nell'abitacolo, per interagire (grazie all'IA) e offrire servizi e risposte.

I sedili possono essere adattati alla due modalità di marcia, per cui durante la guida autonoma di livello 4, ad esempio, il volante rientra nel cockpit consentendo di creare uno spazio aggiuntivo per ruotare le poltrone anteriori di 180 gradi.

Analogamente, nei viaggi più lunghi è possibile portare i sedili in posizione 'sdraiata' di riposo. Altro dettaglio innovativo di ID.Code è la console centrale, integrata su una guida per spostata e dare accesso ad un frigorifero.

Altra particolarità è una funzionalità supplementare dei finestrini e del parabrezza, che si aggiungono ai tradizionali display per visualizzare le informazioni e il contenuto dell'infotainment. Sono infatti Smart Window anche i cristalli laterali e il lato del parabrezza corrispondente al passeggero.

A seconda della modalità e del display, anche qui è possibile visualizzare l'avatar basato sull'IA per utilizzare i suoi servizi visualizzandoli sullo schermo Wide-R completamente rivisitato, che copre l'intera larghezza interna fino alle porte.

"ID.Code offre un primo sguardo al futuro di Volkswagen in Cina - ha commentato Thomas Schäfer, ceo della marca Volkswagen - con un nuovo linguaggio di design, un nuovo standard tecnologico e un'esperienza del marchio tutti orientati in modo mirato alle esigenze e ai desideri dei clienti cinesi".

E se nessuno è a bordo della ID.Code, è possibile sfruttare il tempo di sosta per attivare la modalità di pulizia. Sono previste la depurazione dell'aria all'interno del veicolo mediante la luce Uv e un robot di aspirazione (Lupo) che avvia la pulizia sfruttando filtri dell'aria con rivestimento antibatterico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA