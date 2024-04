Biposto elettrica Fang Cheng Super 9 è la star di Auto China

La marca cinese Fang Cheng di proprietà della Byd D, che trae probabilmente il suo nome dall'omonimo di calcolo con le antiche bacchette, secondo molti osservatori si è conquistata ancor prima dell'apertura di Auto China a Pechino il titolo di 'star' dello show grazie alla bellezza e alla originalità del suo Concept elettrico Bao Super 9. Questa supercar con impostazione a 'barchetta' è stata disegnata dal responsabile dello stile di Byd, che è Wolfgang Egger. È uno dei maggiori specialisti europei che sono passati a collaborare con le grandi Case cinesi. Nel caaso di Egger dopo significative esperienze in celebri marche come Alfa Romeo, Lancia, Audi e Lamborghini.

Nell'armonia di forme così aggressive si riconoscono stilemi e richiami culturali alle migliori opere di Egger che, lavorando assieme a Walter de Silva in quasi tutte i precedenti centri stile, li ha trasferiti nel proprio Dna. Oggetto di minime modifiche rispetto ad un prototipo che era stato mostrato ad un evento corporale di Fang Cheng, la Super 9 sembra ora pronta per passare in produzione, per celebrare il 30mo anniversario dalla fondazione della capogruppo Byd.

Costruita interamente in carbonio, la Bao Super 9 è una due posti avveniristica quanto concreta, con una aerodinamica molto curata ma non troppo invasiva. Spiccano in coda le doppia luci che richiamano il logo Fang Cheng mentre il numero 30 sulle fiancate è il collegamento con l'anniversario del Gruppo cinese.





