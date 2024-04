Mini Aceman arriverà all'Auto China 2024

Il tema di Mini per la 18esima edizione del Beijing International Automotive Exhibition 2024, che andrà in scena dal 25 aprile al 4 maggio, sarà "New Era, New Cars", attraverso il quale il brand presenterà l'anteprima mondiale della nuova Aceman: un veicolo 100% elettrico che si posiziona tra la Cooper e la Countryman.

Inoltre, ad Auto China 2024, Mini presenterà la nuova MINI Cooper All-Electric E con allestimento Favoured caratterizzata da dettagli esclusivi enfatizzati dal colore per gli esterni Sunny Side Yellow in combinazione con il tetto e le calotte degli specchietti bianchi a contrasto, e porterà alla kermesse cinese dedicata ai motori, la nuova Mini Cooper All-Electric E ed SE e la MINI Countryman John Cooper Works ALL4.

Disponibile in quattro versioni, denominate Essential, Classic, Favoured, e JCW, la nuova Mini Cooper All-Electric nasconde sotto pelle due motorizzazioni identificate dalle sigle E ed SE, con quest'ultima sinonimo di prestazioni ed autonomia superiori, visto che la prima eroga 184 CV e promette un'autonomia di 305 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la seconda arriva a 218 CV e, grazie alla batteria ad alto voltaggio con una capacità di 54,2 kWh, vanta un'autonomia di 402 chilometri nel ciclo WLTP. La Mini Cooper SE All-Electric SE in British Racing Green, che sarà presente nello stand rappresenterà un omaggio contemporaneo ai successi agonistici della Mini del passato. Infine, la Mini Countryman John Cooper Works ALL4, la Mini più grande di sempre, forte della trazione integrale ALL4 di serie e di un motore ad alte prestazioni da 300 CV, accentua la sua sportività con un look in cui il classico Chili Red per tetto, calotte dei retrovisori ed altri elementi, contrasta con la tonalità Midnight Black lucida.



