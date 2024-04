Nuova Santa Fe è il Re sulla scacchiera di Hyundai

Nasce all'insegna dell'audacia e della sfida, la quinta generazione di Hyundai Santa Fe che punta verso l'alto in tutte le direzioni, dal design completamente rivoluzionato alla tecnologia, strizzando più di un occhio all'outdoor (ma con tutta la tecnologia possibile in funzione di confort e sicurezza).

Una sfida che parte dalla motorizzazione, che vedrà la nuova arrivata in casa Hyundai inserirsi con la motorizzazione full hybrid in un mercato ancora dominato dal diesel (quello D Suv) ma si concretizza al primo approccio visivo con un design ispirato ai fuoristrada degli anni Novanta, che punta ad un misto di imponenza e linearità, per un veicolo che dai suoi 4,83 metri di lunghezza punta anche alla funzionalità.





"Siamo partiti da una strategia a 'scacchiera' - ha commentato Nicola Danza, Hyundai Motor Europe design manager - dove la base è comune per tutte le 'pedine' e la parte superiore è specifica per ciascun modello. Su questa 'scacchiera' Santa Fe rappresenta il nostro Re. Abbiamo lavorato in direzione di un design coraggioso, con un occhio alla nostra storia".

Un racconto, quello di Santa Fe, che comincia 24 anni fa con l'introduzione della prima generazione al Salone di Ginevra 2000, come primo SUV progettato e prodotto in Corea e destinato a costruire le fondamenta per la riconoscibilità del marchio coreano proprio nel segmento SUV. Linee scolpite e senso di essenzialità, pur con tutto il senso di 'premium' immaginabile e in linea con la direzione intrapresa da Hyundai con gli ultimo modelli arrivati in gamma, anche per gli interni. A dominare è il design a forma di H, dove tutto è geometrico, scolpito all'insegna delle linee 'pulite' e funzionale, una tra le parole d'ordine, quest'ultima, della nuova Santa Fe.

"Santa Fe rappresenta la rinnovata energia con la quale vogliamo cambiare passo rispetto a recente passato - ha dichiarato Andrea Crespi, presidente di Hyundai Italia - in mercato D Suv che ha due anime: quella più generalista e quella premium. Noi vogliamo essere protagonisti della generalista ma strizzando l'occhio al premium". La strategia è confermata anche da quelli che saranno le cifre a listino, con l'allestimento Business offerto a un prezzo particolarmente competitivo di 49.600 euro.

"Abbiamo voluto semplificare al massimo la gamma - ha spiegato ancora Crespi - con una scelta tra il numero di quote motrici e i posti disponibili (5 o 7). Il tutto ruotando attorno ad alcuni pilastri imprescindibili come design non omologato e personalità". Nuova Santa Fe si potrà ordinare in Italia a partire dalle prossime settimane, con l'arrivo delle prime unità previsto in estate. L'offerta punta sulla motorizzazione full-hybrid basata sul 1.6 T-GDI e sarà configurabile nelle versioni 2 ruote motrici o 4WD HTRAC. Su entrambe sono disponibili entrambe le configurazioni a 5 o 7 posti. In Italia non è prevista l'importazione della versione plug-in Hybrid.



