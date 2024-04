Dacia Sandero e Jogger si rifanno il look per il 2024

Sulla scia del successo degli ultimi anni, prosegue la storia di Dacia Sandero e Jogger che per il 2024 si rifanno il look. Per i tre modelli della casa, dove Sandero è inteso nelle versioni Streetway e Stepway, l'occasione del passaggio agli equipaggiamenti previsti dal regolamento GSR2 è anche quella per portare una ventata di novità, aggiornandosi tanto nel design quanto nei contenuti.





A guidare le novità soni i nuovi dettagli estetici, come le nuove tinte di carrozzeria ma anche le dotazioni più complete, a cominciare dalla presenza dell'inedito quadro strumenti digitale disponibile su Jogger Hybrid 140. Sandero Streetway si arricchisce dell'allestimento Journey che rispecchia la versione Extreme di Stepway ed è dotata di serie di antenna shark, cerchi in lega diamantati Randia, soglie battitacco, chiave Keyless Entry, climatizzatore automatico, retrocamera di parcheggio, divisori vano bagagli e supporto per smartphone rimovibile.

Alla dotazione dei modelli 2024 si aggiungono inoltre nuovi cerchi Flexwheel bitono su Sandero Streetway, Flexwheel bitono Dark su Sandero Stepway e Jogger e nuovi cerchi in lega diamantati. Nuova anche la tinta Beige Safari che diventa il colore esclusivo di Sandero Stepway, all'insegna di un look sempre più outdoor in pieno stile Dacia. I due colori Grigio Scisto, finora riservato a Jogger, e Verde Oxide della versione Extreme, sono ora disponibili su tutte le versioni.

Jogger Hybrid 140 punta invece sull'inedito quadro strumenti digitale da 7", già introdotto su Nuovo Duster, per accentuare la modernità e fornire più informazioni al conducente. Non da ultimo, Jogger e Sandero Stepway Expression offrono una nuova personalizzazione grafica posizionata sulle porte anteriori, sotto gli specchi retrovisori, con l'emblema Dacia Link e le coordinate GPS corrispondenti all'iconica strada Transfagarașan, sui monti Carpazi.

Se il nuovo regolamento GSR2 porta tutta una serie di aggiornamenti sul fronte dei sistemi di sicurezza dell'intera gamma Dacia, Il pulsante 'My Safety' posizionato sul cruscotto consente di richiamare le preferenze degli Adas all'avvio dell'auto, con una semplice pressione.

Su Jogger Hybrid 140 in versione 2024, la nuova funzione E-Save consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (circa il 70% della capacità) per mantenere una riserva di energia sufficiente da utilizzare in diversi contesti. Ad esempio, quando il conducente sa che sta per affrontare condizioni di guida specifiche come una salita o un percorso nel cuore di una città, può attivare questa funzione qualche chilometro prima (< 5 km) e disattivarla all'inizio del percorso.



