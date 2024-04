Omoda e Jaecco pronti per il Beijing International Auto Show

Saranno diversi i modelli che i brand Omoda e Jaecco esporranno dal 25 aprile al 5 maggio nei padiglioni del China International Exhibition Center di Pechino, per l'edizione 2024 del Beijing International Auto Show. Un percorso che segue l'apprezzamento riscontrato dai dealer a seguito della visione del primo modello elettrico del marchio Omoda, l'Omoda E5. Si tratta di una vettura che punta molto sulla digitalizzazione per conquistare quella che viene indicata come "Generazione Z", una fascia di acquirenti che rappresenta la chiave per far crescere i consumi e dare nuova vitalità all'economia. A conferma dell'impatto positivo sui mercati in cui è stato lanciato, ad oggi è presente in circa 10 paesi in tutto il mondo, a febbraio il volume di esportazioni e vendite di Omoda E5 è aumentato del 363% su base mensile. L'auto in questione, entro l'anno debutterà in numerosi altri mercati, per allargare ulteriormente la sua clientela. La strategia di Omoda e di Jaecco prevede, inoltre, una gamma diversificata che comprende modelli con vari gradi di elettrificazione, per cui, con l'avvicinamento al Beijing International Auto Show, cresce l'attesa per i prodotti che i brand porteranno in esposizione e per la tecnologia che sarà appannaggio dei nuovi modelli.







