Nuova Mercedes Classe G elettrica sbarca ad Auto China 2024

Con una massiccia presenza al Salone Auto China 2024 (che apre il 25 aprile) e durante due eventi - uno presso l'Art District 798 di Pechino l'altro durante il fine settimana del Gran Premio di Formula 1 - Mercedes accenderà i riflettori su una serie di importanti novità, riservate in modo prioritario a quello che è il più importante mercato del mondo e della Stella a Tre Punte.

Nel quartiere Dashanzi, conosciuto come Art Distric 798 - l'area a nord-est di Pechino ricavata da un grande complesso industriale dismesso che riunisce la maggior parte delle gallerie e dei negozi d'arte della città - verrà mostrata in anteprima mondiale l'inedita Mercedes-Benz Classe G elettrica, che poi sarà esposta ad Auto China 2024.

Durante una speciale Amg Brand Night, alla vigilia della gara di Formula 1, il Gruppo presenterà invece l'evoluzione della supercar Mercedes-AMG GT 63 S E Performance che potrebbe - secondo le anticipazioni dei media specializzati - proporre una elettrificazione spinta plug-in e la sola trazione posteriore.

Ad Auto China 2024 ci sarà anche un nuovo concept basato sull'architettura MMA e che prefigura un ampliamento della futura gamma che era stata annunciata - partendo dalla CLA Class - in occasione dello scorso IAA Monaco.

Previsto anche il debutto della rinnovata EQS elettrica che, secondo le indiscrezioni, proporrà un design più moderno, batterie più efficienti per una superiore autonomia e soprattutto una rete elettrica a 800 Volt per consentire ricariche ancora più rapide La Cina - ricorda il comunicato dell'azienda - ospita il più grande sito di produzione di Mercedes e il più completo hub di ricerca e sviluppo fuori dalla Germania, e svolge un ruolo significativo nella rete globale di ricerca e sviluppo della Stella a Tre Punte.

Negli ultimi anni, Mercedes-Benz ha rafforzato le proprie capacità di ricerca e sviluppo in Cina, in particolare nei settori dell'elettrificazione e della digitalizzazione.

Nel 2021, l'azienda ha aperto il nuovo Centro tecnologico di ricerca e sviluppo in Cina a Pechino, dotato di laboratori di test all'avanguardia, tra cui E-drive, batteria, ricarica, NVH e altro ancora. E nel 2022, Mercedes-Benz ha fondato il nuovo Centro di ricerca e sviluppo di Shanghai, concentrandosi su connettività, guida automatizzata e sviluppo di software e hardware.



