La futura Smart #2 a due posti sarà lunga 2,7 metri

Smart sta cercando un partner per realizzare l'erede della ForTwo, e intanto si prepara ad allargare la propria gamma globale con un terzo modello denominato #5. In Italia amplierà l'offerta della #1 con le nuove entry level Pure e Pure+. Le due versioni sono incentivabili e saranno ordinabili dall'estate, con prime consegne da inizio settembre.

"Il nuovo modello #5 - ha chiarito Lucio Tropea, Ceo del brand per il nostro Paese, nel corso di una call con la stampa nazionale - sarà svelato a Pechino a fine mese". Per l'erede della ForTwo, auto che dal lancio è stata venduta nello Stivale in oltre 600.000 pezzi, di cui il 60% circolante, invece, ha chiarito che ci sarà da aspettare parecchi mesi. "La sua erede - ha detto - si chiamerà #2. Il Gruppo, però, al riguardo è ancora in fase di verifica industriale: la richiesta è di rimanere nella soglia dimensionale dei 2,7 metri. Non valutiamo l'opzione quadriciclo, sarà un'automobile con obiettivo 5 stelle EuroNCap.

Al momento, però, non esiste sul mercato un pianale con le caratteristiche che vogliamo, ecco perché siamo alla ricerca di un partner, per condividerne i costi di realizzazione".

Nel dettaglio delle due nuove versioni in arrivo in Italia, Tropea ha illustrato: "Con 35.045 euro di prezzo di listino che con incentivi scende a 26mila euro, o a 29mila euro senza rottamazione, la Pure offre cerchi da 18" in lega, fari Led, schermo centrale da 12"8, sedili in tessuto". Per questa ricca 'base', sono inoltre previsti come standard maniglie elettriche a scomparsa, tre colori di carrozzeria, quadro strumenti digitali da 9"2, sensori di parcheggio posteriori, sei airbag, abbaglianti automatici e sistema di ingresso a bordo senza chiave.

La nuova arrivata, equipaggiata con batterie da 49 kWh per un'autonomia dichiarata di 310 km, dotata di sistema di ricarica a 7,4 kW AC, si inserisce in listino sotto la precedente Entry Level, la Pro, confermata a 37.545 euro e che in più, tra l'altro, vanta cerchi da 19", rivestimenti in simil-pelle, tetto panoramico con tendina elettrica, finestrini posteriori oscurati, riscaldamento e regolazione elettrica dei sedili anteriori, di cui quello del conducente con memorie.

Per la Pure+, proposta a 40.045 euro, da segnalare batterie da 66 kWh per 420 km di autonomia e sistema di carica a 22 kW AC.

Infine, in relazione agli attesi incentivi 2024, il manager ha puntualizzato: "A fine dicembre sono stati annunciati gli incentivi 2024, abbiamo anticipato i valori di tali agevolazioni attese per maggio. Lo abbiamo fatto quasi in toto per il noleggio e per i casi di rottamazione. Abbiamo così visto crescere la domanda per l'elettrico Smart".

