Audi Q6 e-tron in anteprima alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, nel giorno d'apertura dell'evento previsto per il 15 aprile, Audi presenterà in anteprima mondiale al pubblico Audi Q6 e-tron, la prima elettrica prodotta a Ingolstadt e certificata carbon neutral.

Nella città del design e nel contesto dell'Audi House of Progress, l'hub creativo dei quattro anelli che torna ad occupare gli spazi del Portrait Milano in Corso Venezia 11, dove appassionati e visitatori potranno scoprire tutte le novità di Audi Q6 e-tron, Suv full electric e primo modello Audi di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica Premium Platform Electric.

Il modello è proposto da Audi anche come punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 625 km, e potenza di ricarica, sino a 270 kW, che consente di ricaricare fino a 255 chilometri di percorrenza in dieci minuti. La casa dei quattro anelli si è concentrata anche su prestazioni dinamiche e digitalizzazione, anche con il comando vocale gestito dall'intelligenza artificiale e l'abitacolo fortemente caratterizzato dal display panoramico.

In quanto ad illuminotecnica, la seconda generazione della tecnologia Oled, oltre a contraddistinguere il look dei nuovi modelli Audi, amplia sensibilmente la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva.

