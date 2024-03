Ian Callum firma eVITA, van elettrico su misura per disabili

Ian Callum, già capo del design di Jaguar, e l'organizzazione Motability Operations che co l su attività rende possibile una vita normale alle persone disabili in tutto il Regno Unito, hanno presentato il Concept eVITA, un van elettrico di prossima generazione accessibile su sedia a rotelle (eWAV) e progettato per rispondere alle esigenze di questi particolari utenti.

"La transizione all'elettrico non funzionerà se non sarà accessibile a tutti - ha detto Andrew Miller, amministratore delegato di Motability Operations - e sono davvero lieto di aver sviluppato il Concept eVITA con Callum che ponendo l'accessibilità e l'inclusività al centro del suo design, ha dimostrato che ciò è possibile".

eVITA è lungo 4.520 mm, largo 1.908 e alto 1.600, dimensioni che si sposano perfettamente con i requisiti di accesso, offrendo spazio per la testa adeguato per gli utenti su sedia a rotelle che entrano tramite il portellone posteriore.

"Oggi i veicoli elettrici non offrono la funzionalità e la flessibilità richieste dagli utenti disabili, Con eVITA - spiega Callum - forma e funzionalità sono state sviluppate in parallelo, dando vita a un veicolo elettrico ben ponderato e facile da usare, pratico ed elegante".

Il posizionamento della batteria garantisce che il pavimento tra il portellone e la prima fila di sedute sia completamente piatto, prerogativa che consente alla sedia a rotelle di spostarsi agevolmente dalla rampa posteriore attraverso l'interno e di essere posizionata - come posto di guida vicino agli altri occupanti.

Inoltre gli utenti su sedia a rotelle dispongono in eVITA di due porte di ricarica (una sul lato nell zona posteriore e un'opzione montata frontalmente) per dare un facile accesso in tutte le condizioni.

La cabina è dotata di due porte anteriori e due posteriori scorrevoli mentre in coda eVITA è dotato di un portellone posteriore diviso orizzontalmente - con la sezione superiore che funge da estensione del tetto per proteggere in caso di pioggia - ed è azionato da un funzionale sistema di elettrico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA