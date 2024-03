Nuova McLaren Artura Spider: potenza ibrida

Ordinabile da subito, con un prezzo di partenza di 276.000 euro, la nuova McLaren Artura Spider, nonostante il tetto a scomparsa, pesa appena 62 kg più della variante coupé, per una massa, a vuoto, di 1.560 kg. Inoltre, grazie alla McLaren Carbon Lightweight Architecture, anche senza il tetto fisso non perde rigidità torsionale. La vettura sfoggia una monoscocca in fibra di carbonio, incorpora strutture antiurto in alluminio, ed una struttura posteriore che ospita il propulsore ibrido.

La power unit ibrida da 700 CV presenta un'unità termica V6 con una potenza incrementata di 20 CV, mentre la coppia complessiva rimane di 720 Nm, il motore elettrico, invece, si trova all'interno della campana della trasmissione. L'erogazione è stata ottimizzata da piccole modifiche alla mappatura elettronica che saranno disponibili gratuitamente anche per gli attuali proprietari dell'Artura. Il rapporto peso/potenza raggiunge così i 480 CV/tonnellata e la vettura può sfruttare la batteria da 7,4 kWh per percorrere fino a 33 km in elettrico.





L'Artura Spider scatta da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, da 0 a 200 km/h in 8,4 secondi, e da 0 a 300km/h in 21,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 330 km/h. Il sistema Launch Control per ottimizzare le prestazioni in pista è di serie, e Il comportamento dinamico beneficia dei nuovi supporti del gruppo propulsore che migliorano il controllo del gruppo propulsore all'interno del telaio limitandone il movimento sotto carico, in modo da offrire una migliore stabilità, maggiore agilità ed una guida più precisa e coinvolgente. Alla dinamica contribuisce anche una nuova taratura degli ammortizzatori che offre una maggiore reattività. È inoltre possibile regolare il grado di intervento del controllo elettronico della stabilità (ESC), per adattarlo alle preferenze del guidatore ed alle condizioni meteorologiche e stradali.



