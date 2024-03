Bmw iX2 tra il DNA sportivo e le zero emissioni

Porta in dote un Dna da sportiva con un vestito di lusso e zero emissioni, la prima Bmw X2 elettrica che fa il suo ingresso in scena con il nome di iX2. La versione completamente a batteria della seconda generazione del suv coupé della casa tedesca punta quindi sullo stile dell'elica, questa volta declinato anche alla spina. Sul fronte delle dimensioni la nuova X2, anche in versione endotermica, cresce di 20 centimetri e nella sua versione elettrica si impone come la più potente della gamma, potendosi affidare ai 313 cavalli a disposizione della iX2 xDrive30 a trazione integrale. Sul versante estetico, la iX2 segue i cambiamenti introdotti dalla seconda generazione di X2.





Sull'anteriore, a spiccare è la nuova griglia a doppio rene e i gruppi ottici a LED, disponibili in alternativa anche in versione adattivi a LED con abbaglianti a matrice non abbagliante.

Imponente ma maneggevole anche sulle strade dei piccoli paesi sulle alture dietro a Cascais, in Portogallo, dove l'abbiamo guidata, le dimensioni della iX2, come quelle della sorella a motore endotermico, aumentano anche in larghezza e altezza, toccando rispettivamente i 1.845 e 1.590 millimetri.

Il cuore pulsante della nuova BMW iX2 xDrive30 è costituito da due unità motrici, ovvero una sull'asse anteriore e una su quello posteriore, in grado di generare una potenza

complessiva di 230 kW, traducibili in 313 cavalli con incluso il boost temporaneo, oltre ad una coppia di di 494 Nm che assicurano un'accelerazione che schiaccia la schiena sui sedili.

L'autonomia, stimata tra 417 e 450 chilometri nel ciclo Wltp, è supportata da un pacco batteria da 64,8 kWh, al quale danno una mano alcune soluzioni tecnologiche come il recupero adattivo e la funzione Max Range. Il potente Suv elettrico può anche essere personalizzato con il pacchetto M Sport e i suoi dettagli esterni ottimizzati in funzione aerodinamica.

Per gli appassionati di guida all'insegna di un'ulteriore spinta sportiva, non manca nemmeno (come optional) il pacchetto M Sport Pro, che aggiunge, tra le altre cose, le finiture esterne M High-gloss Shadowline, le luci M Shadowline, lo spoiler posteriore M e l'impianto frenante M Sport con pinze verniciate di rosso, per il massimo impatto estetico in termini di sportività.

Seduti nell'abitacolo, tanto alla guida quanto come passeggeri, è il comfort a farla da padrone, in linea con quanto già visto sulle sulle versioni termiche della nuova Bmw X2.

Protagonista è il grande schermo curvo che domina la plancia.

Completamente nuovo è anche il sistema d'infotainment, ora basato sul sistema Bmw Operating System 9 e con l'assistente vocale intelligente.

Più che capiente lo spazio a bordo, così come il baule che dai 525 litri può 'allargarsi' fino a 1.400 litri. A listino, i prezzi della nuova Bmw iX2 partono dai 63.770 euro.



