Microlino diventa Lite e si guida a 14 anni

Si chiama Lite la nuova versione L6e di Microlino. Presentata al Salone dell'Auto di Ginevra e importata e distribuita in esclusiva sul territorio italiano dal Gruppo Koelliker, Lite è la versione della microcar 100% elettrica guidabile già a 14 anni.

La versione L6e offre la stessa autonomia della variante già disponibile sul mercato italiano, ma con la differenza che la velocità massima è limitata ai 45 km/h. Invariate, invece, tutte le caratteristiche di design con l'aggiunta di elementi particolari che la differenziano dalla 'sorella' più grande.

Disponibile in due varianti di colore, Venice Blue e Berlin Anthracite, Microlino Lite ha un'autonomia di base di circa 100 km, che può essere estesa fino a 180 km. Completata dal tetto apribile e un bagagliaio fino a 230 litri, anche la Lite è 100% made in Italy, costruita nello stabilimento Microlino a Torino.

Microlino Lite sarà ordinabile da aprile, con un prezzo di partenza di 17.900 euro..

