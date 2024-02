Opel Corsa Electric è anche in versione speciale Yes

La nuova edizione speciale Opel Corsa Electric si chiama Yes. L'edizione speciale dell'utilitaria tedesca è caratterizzata dal look sportivo GS con speciale vernice Rekord Red e tetto nero a contrasto.

"Con questa edizione speciale limitata - ha dichiarato Federico Scopelliti, direttore del marchio Opel in Italia - portiamo la nostra campagna di successo sulle strade e dimostriamo ancora una volta che manteniamo ciò che promettiamo, con molti vantaggi per i nostri clienti".

Nella parte anteriore, la Opel Corsa sfoggia ora il caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Nella parte posteriore, il nome è ben visibile, mentre l'emblema #YES è chiaramente visibile all'interno. La verniciatura Rekord Red crea l'effetto contrasto con il tetto nero, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni neri e i cerchi in lega leggera neri da 16 pollici. Oltre a Rekord Red, i clienti possono scegliere la loro edizione Yes anche in altri colori.

I contrasti evidenti continuano nell'abitacolo con i sedili sportivi in tessuto/pelle premium, il cui aspetto sportivo è enfatizzato da accenti rossi. Mentre il rivestimento del tetto è scuro, gli altri dettagli interni brillano di bianco. Numerosi i sistemi di assistenza di serie e non mancano nemmeno il sistema di avviamento senza chiave, il parking pilot posteriore e il climatizzatore automatico.

Sul versante della connessione, l'infotainment multimediale è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Lo schermo touch a colori da 10 pollici, poi, gode dell'integrazione wireless con lo smartphone e i servizi OpelConnect.

Il motore elettrico è da 100 kW/136 CV e 260 Newton metri di coppia. Con la sua batteria da 50 kWh è in grado di percorrere fino a 357 chilometri (secondo Wltp). La Opel Corsa Electric Yes è disponibile a 109 euro al mese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA