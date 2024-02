Cupra: due edizioni limitate per la Formentor VZ5

Cupra Formentor VZ5 viene proposto in due esclusive edizioni limitate, che daranno vita a 222 esemplari di ciascuna limited edition per richiamare il 22/2/2018: l'anniversario del brand.

Questi due modelli si contraddistinguono per i nuovi colori esterni, denominati, rispettivamente, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. Entrando nello specifico, la Limited Edition Century Bronze presenta i cerchi in lega neri da 20 pollici con finiture in rame, riprese anche dai loghi interni ed esterni; mentre la Limited Edition Enceladus Grey sfoggia il lettering, i loghi Cupra, e gli elementi decorativi interni con cromature scure, ed i cerchi in lega da 20 pollici di colore nero.

Su entrambe sono presenti le calotte dei retrovisori e l'estrattore in fibra di carbonio; i sedili sportivi CUP Bucket; ed il numero dell'esemplare nella serie limitata inciso a laser sui pannelli porta anteriori. Sotto il cofano nascondono il cinque cilindri TSI da 2,5 litri, abbinato al cambio a doppia frizione DSG, che eroga 390 CV e 480 Nm di coppia massima.

