Nella Honda CR-V Hybrid è il motore a ricaricare la batteria

Perfetta scelta per accompagnare gli automobilisti più consapevoli nella transizione ambientale, Honda CR-V offre con le due versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid la risposta puntuale alle singole esigenze d'uso e di guida.

Entrambi i sistemi propulsivi ibridi, potenti ed efficienti, si basano su un'unità 4 cilindri 2.0 della serie i-VTEC che funziona secondo il ciclo Atkinson che si avvale di un sistema d'iniezione diretta multistadio. La potenza complessiva erogata è di 184 Cv, sia con lo schema Hev (ibrido) o Phev (ibrido plug-in).

In particolare CR-V Hybrid utilizza un sistema a due motori Honda che è una soluzione innovativa che risponde alla necessità di ridurre le emissioni e di tagliare i consumi di carburante, senza per questo compromette la spaziosità a bordo e le prestazioni.

Più piccolo, più leggero, più potente e più efficiente rispetto alla generazione precedente, è costituito da cinque componenti principali. Sono il motore del generatore elettrico (che fornisce energia anche alla batteria ibrida), il motore di propulsione elettrico (aziona direttamente le ruote) e il motore a benzina a ciclo Atkinson.

Questo è collegato al generatore elettrico/motore di avviamento per funzionare come un generatore elettrico, e fornire energia alla batteria ibrida e/o all'unità propulsiva elettrica.

Infine ci sono l'Intelligent Power Unit (Ipu) che ospita la batteria e il suo hardware di controllo e la Power Control Unit (Pcu) che il 'cervello' del sistema e che controlla tutte le funzioni ibride.

Honda CR-V Hev parte da fermo in modalità 100% elettrica e non appena la batteria esaurisce la sua carica (un paio di km di autonomia) si avvia il motore benzina che la rifornisce di nuova energia - operazione rapidissima - per supportare il funzionamento a bassa velocità con le minime emissioni.

Se la batteria è sufficientemente carica, premendo un pulsante sarà disponibile anche la modalità Ev pura, che offre un'autonomia di circa 2 km a zero emissioni a seconda delle condizioni di guida.

In città non è il pilota di CR-V Hev a scegliere la strategia ottimale, ma questa azione è affidata alla centralina di controllo che passa istantaneamente dal 100% elettrico (motore spento) all'elettrico rifornito dal motore, senza che chi è a bordo se ne accorga se non osservando l'indicatore di flusso.

A una velocità di crociera di 60 km/h, ad esempio, CR-V Hybrid viaggia in modalità EV per oltre la metà del tempo mentre a 100 km/h, resterà in modalità EV Drive per circa un terzo del tempo.

Quando si sale di velocità l'auto sfrutta la modalità Engine Drive, destinata alla guida sulle strade extraurbane, e che prevede il collegamento diretto del motore alle ruote attraverso una frizione lock-up.

In talune situazioni questa configurazione 100% benzina può essere integrata dalla funzione boost on-demand per integrare, a determinate condizioni, la coppia del motore. Grazie all'architettura elettrica 'autoricaricabile' che non necessita di collegamenti alla rete con cavi esterni, CR-V Hybrd offre un'autonomia di 960 km utilizzando un pieno di carburante e le diverse fasi di funzionamento elettrico. E le emissioni di CO2 vengono limitate a 110 g/km.

