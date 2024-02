Con varianti S e C la gamma di nuova Mini Cooper è completa

La famiglia della nuova Mini Cooper si completa con le varianti S e C. La casa automobilistiche designa infatti i livelli di potenza dei suoi motori a benzina per Mini Cooper con la lettera C e per il modello Performance Enhanced con la lettera S.

La gamma di propulsori della nuova Mini a tre porte è quindi completata da due motori a benzina con una scelta tra tre o quattro cilindri, da abbinare al tipico go-kart feeling del marchio. "In Mini - ha commentato Stefanie Wurst, head of Mini - "Power of Choice" significa che oltre ai modelli completamente elettrici, offriamo anche modelli come la nuova Mini Cooper con motore a benzina. Questa vettura è ideale per tutti coloro che desiderano guidare una classica Mini 3 porte e apprezzano le prestazioni tradizionali e il suono caratteristico di un motore a combustione", Con una potenza di 150 kW/204 Cv, il motore a quattro cilindri della Mini Cooper S accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi con una coppia massima di 300 Nm. Il motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV della Mini Cooper C eroga una coppia di 230 Nm e accelera il veicolo da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi.

Mini Cooper è poi dotata di un sistema di sospensioni e smorzamento progettato per una maneggevolezza agile. Lo sterzo preciso, abbinato a freni potenti, promette un alto livello di piacere di guida, sicurezza e comfort.



