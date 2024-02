Zagato Agtz Twin Tail, supercar 'provocatoria' a coda lunga

Potrebbe chiamarsi Agtz Twin Tail la nuova super sportiva, ispirata ai bolidi di Le Mans, che il celebre carrozziere Zagato presenterà presso l'atelier di Rho, alle porte di Milano, il prossimo 21 febbraio. Di questa auto - che potrebbe essere prodotta in piccola serie con omologazione stradale o track-only - non sono state ancora diffusi dettagli o immagini, se non un teaser in cui si intravvede una sagoma blu Francia opportunamente sfuocata.

Unica notizia certa è che il programma si basa sulla collaborazione tra Zagato e il gruppo polacco La Squadra, che gestisce a Katowice una vasta attività di importazione e distribuzione di marchi di fascia alta e altissima, come Ferrari, Maserati, Alpine, Bugatti, Pagani e Koenigsegg. La stessa Zagato spiega che si tratterà di "una nuova icona con le radici sulla griglia di Le Mans" e che sarà "un'auto GT contemporanea con un colpo di scena assolutamente avvincente". La denominazione Twin Tail potrebbe, al riguardo, essere collegata al concetto di una doppia coda 'lunga', soluzione utilizzata in passato per migliorare l'efficienza aerodinamica.

Un esempio di questo tipo di carrozzeria si trova nell'Alpine M64 costruita nel 1964 in tre esemplari per correre a Le Mans e in altre gare di durata. Ed anche nella Panhard LM64 dello stesso anno, che venne costruita in due esemplari proprio per partecipare alla celebre competizione sul circuito de La Sarte e che vantava un coefficiente aerodinamico Cx record, solo 0,12.

"La partnership multinazionale - spiega Zagato - vede gli artigiani di Zagato ideare la progettazione e la produzione mentre il distributore di supercar La Squadra si occuperà delle vendite e del marketing. Insieme soddisferemo i collezionisti più esigenti che cercano auto esclusive e provocatorie che bilanciano forma e funzione in modo davvero intrepido".

