Una Bentley Bentayga ispirata a eroe britannico Jack White

Bentley Motors ha annunciato l'edizione limitata di una Private White V.C. Bentayga, firmata Mulliner. Il modello, commissionato su misura da Bentley Manchester e Mulliner è stato venduto ad un appassionato locale.



L'edizione speciale è legata alla linea di abbigliamento Private White, a sua volta ispirata al nome del soldato Jack White, eroe britannico della prima guerra mondiale e celebre in patria per una rocambolesca azione che ha permesso di allacciare una linea telefonica in rame.

Proprio ispirata da questo materiale, la Bentayga appositamente commissionata ne utilizza in quantità abbondante in tutto l'abitacolo, tra sedili e interno delle portiere.

Presenti anche ricami su misura, tra cui l'emblema Victoria Cross, riconoscimento assegnato a suo tempo al soldato britannico.

I cuscini posizionati sul retro sono stati realizzati con un panno di cashmere Lancashire commissionato esclusivamente per questo modello. Il cruscotto comprende diverse rifiniture in rame anodizzato e un disegno di Cottenham House, la fabbrica Private White V.C. costruita nel 1853.

