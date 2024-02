Bmw aggiorna la gamma in primavera

Bmw è pronta ad aggiornare la sua gamma dalla primavera del 2024 e, tra i modelli della casa dell'elica previsti per il mese di marzo 2024, annoveriamo l'arrivo della i5 xDrive40 berlina, in pratica la terza variante del modello a batteria, che è spinta da 2 motori elettrici, per una una potenza di sistema di 394 CV ed una coppia di picco di 590 Nm, che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, ed una velocità massima, limitata, a 215 km/h. Il pacco batteria da 81,2 kWh promette un'autonomia di 463 - 538 chilometri, nel ciclo WLTP, e consente la ricarica in corrente continua fino a 205 kW di potenza. Inoltre, tutte le varianti della nuova Serie 5 berlina, sempre da marzo 2024, saranno disponibili nelle nuove livree Individual Frozen Portimao Blue metallizzato e Bmw Individual Malachite Green metallizzato, e con verniciature speciali Bmw Individual estremamente esclusive.

Nello stesso mese arriverà una nuova variante entry-level della Bmw iX2, completamente elettrica, individuata dalla sigla eDrive20, ed equipaggiata con un motore elettrico da 204 CV ed una batteria da 64,78 kWh. Le prestazioni rivelano uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi ed un'autonomia compresa tra 439 e 478 km nel ciclo WLTP. Mentre la ricarica in corrente continua è possibile fino a 130 kW. L'alternativa a gasolio è la nuova Bmw X2 xDrive20d, che sfrutta un 2.0 turbodiesel a 4 cilindri da 163 CV con sistema mild hybrid a 48V, e dichiara valori di consumo di carburante nel ciclo combinato compresi tra i 5,2 ed i 4,8 l/100 km. Per il Suv arriva anche una gamma ampliata di verniciature esterne che annoverano anche il Frozen Black metallizzato. La nuova Bmw XM 50e, infine, presenta l'ultima versione del motore a combustione da 3,0 litri, accoppiato ad una componente elettrica che assicura fino a 476 CV di potenza combinata, ed consumo di carburante, combinato compreso tra 1,7 ed 1,3 l/100 km, a fronte di un'autonomia in elettrico di 77-83 chilometri, fino a una velocità di 140 km/h.



