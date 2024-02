Lotus nel 2027 sostituirà l'Emira con un'elettrica

Nascerà ad Hethel, nella sede storica di Lotus, la sostituta dell'Emira, afferma Auto Express, e sarà un'auto elettrica. La rivoluzione a batteria della casa inglese dunque, continua, e per vedere il nuovo modello, indicato dal nome in codice Lotus Type 135, bisognerà attendere il 2027.

Il prezzo d'accesso sarà di poco inferiore ai 90.000 euro, e per un breve periodo si troverà a fianco alla sportiva termica che sostituirà, all'interno degli show-room del brand, visto che quest'ultima sarà prodotta fino al 2028.

La Type 135 avrà il compito di sfidare sul mercato le nuove Porsche Cayman e Boxster ad alimentazione elettrica, e promette un handling in linea con quello delle vetture termiche che l'hanno preceduta. Per essere coinvolgente dovrà anche rispettare il credo del fondatore del marchio, Colin Chapman, che ha fatto della leggerezza la sua bandiera; ed essendo elettrica potrà contare anche su una buona dose coppia istantanea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA