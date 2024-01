Da Lamborghini due supersportive elettriche entro il 2029

La super sportiva elettrica Lamborghini, una GT 2+2 con carrozzeria rialzata, anticipata la scorsa estate dalla concept Lanzador, sarà svelata ai possibili acquirenti e al grande pubblico nel 2028, per entrare in produzione con tutta probabilità già a inizio 2029.

Il quarto modello sarà seguito nel 2029 dalla versione elettrica del super Suv della Casa.

A chiarire la strategia del Toro sull'elettrico è stato Stephan Winkelmann, chairman and ceo della casa emiliana, nel corso di una diretta web con i principali rappresentanti della stampa italiana.

"La Lanzador è stato un concept. Il modello - ha spiegato - sarà presentato nel 2028. Le nostre vetture vengono costruite per il cliente finale: dobbiamo quindi farle vedere in anticipo rispetto alla consegna, per raccogliere gli ordini, prima di iniziare la produzione. Le prime dalla fabbrica usciranno, molto probabilmente, nel 2029". Anno in cui, poi, sarà la volta del primo super Suv elettrico del brand.

Il quarto modello, ha chiarito, sarà prodotto a Sant'Agata Bolognese, utilizzando anche le sinergie con Audi e l'intero Gruppo Volkswagen. Per questo è previsto un importante piano di assunzioni. Per quello che riguarda le piattaforma, il ceo ha sottolineato: "Sulle supersportive facciamo tutto in casa, con le vetture di uso quotidiano abbiamo la possibilità, come con la Urus, di usare una piattaforma del Gruppo".

Per gli accumulatori di bordo, "la scelta è stata fatta ed è sulla tecnologia esistente". Quindi, Winkelmann ha chiarito la posizione del brand sulla transizione a batterie in corso: "Sull'elettrico puntiamo e in questo senso continueremo a sviluppare. Faremo un clinic a livello globale per capire qual è il 'sentiment' verso una supersportiva completamente elettrica di utilizzo quotidiano. Stanno uscendo adesso le ibride, con un ciclo vita di 7-8-9 anni, solo fra 3-4 anni dovremo veramente decidere cosa fare come prossimo passo". E ancora: "È un'occasione che non vogliamo lasciare inesplorata, vedremo cosa succederà nei prossimi due anni. Dobbiamo essere pronti sia nell'andare sino in fondo con la strategia annunciata con phev e supersportive dure e pure elettriche, sia nell'avere l'opportunità di utilizzare la benzina sintetica come alternativa, per continuare con i motori combustione interna anche oltre il 2035-36, ammesso che ne possa essere prodotta a sufficienza".



