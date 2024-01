Opel rivela nome nuovo suv elettrico, si chiamerà Frontera

Si chiamerà Frontera il nuovo suv elettrico di Opel che sarà presentato entro la fine dell'anno.

Il nome Frontera torna quindi fra i modelli Opel e mostrerà una nuova interpretazione della filosofia di design audace e puro di Opel e sarà la prima vettura del marchio tedesco a portare il nuovo logo Opel "Blitz". Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile in versione elettrica a batteria fin dall'inizio.

"Il nome 'Frontera' - ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel - si adatta perfettamente al nostro nuovo entusiasmante SUV. Avrà un carattere sicuro e si posizionerà proprio nel cuore del mercato".

Il nuovo Opel Frontera sarà dotato di un elevato livello di spazio e versatilità, attirando così sia i clienti con uno stile di vita attivo che le famiglie. Il nuovo arrivato porterà avanti la lunga tradizione di Opel di offrire mobilità a prezzi accessibili a un'ampia platea di clienti, offrendo una soluzione a un prezzo interessante.

L'arrivo della versione elettrica a batteria del nuovo Opel Frontera, insieme al lancio della versione completamente elettrica della prossima generazione di Opel Grandland, anch'essa prevista per quest'anno, segnerà un'importante pietra miliare nella transizione del marchio di Rüsselsheim verso un futuro completamente elettrico. Opel offrirà quindi almeno una versione elettrica a batteria in ogni modello della gamma. In precedenza Opel Frontera era stato prodotto dal 1991 al 2003 veniva proposta in due varianti di carrozzeria, e cioè a 3 porte con passo corto e a 5 porte con passo lungo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA