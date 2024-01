Ces 2024, con modelli 0 Series 2026 Honda cambia le regole

Piacerebbero certamente all'ingegnere e designer tedesco Wunibald Kamm, considerato il padre dell'aerodinamica applicata alle automobili e inventore negli Anni '30 della cosiddetta coda tronca, i due nuovi concept che Honda ha presentato in anteprima mondiale al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas.



Saloon e Space-Hub che danno vita alla Honda 0 Series anticipano infatti contenuti ed aspetto della prossima generazione di Ev globali che debutteranno nel 2026 a partire dagli Usa. E puntano a sovvertire parte delle regole che guidano il settore delle auto elettriche di fascia medio-alta e alta proprio con un'estetica inconsueta e tutta orientata attorno al concetto di coda tronca.

Lo zero che contraddistingue - anche come logo - questa nuova famiglia di veicoli elettrici si identifica con il 'punto di origine' per la prossima generazione di veicoli elettrici Honda.

Che tornando al proprio punto di partenza perseguono gli obiettivi identificabili con il concetto 'man maximum, machine minimum' (M/M) ma anche con la gioia di guidare e la libertà di mobilità, che Honda ha sempre valorizzato e sostenuto. Come ha dettagliato nell'evento di presentazione al Ces sia Saloon che Space-Hub sono 'compatti, leggeri e Intelligenti'.

Rappresentano cioè un nuovo approccio allo sviluppo dei veicoli elettrici superando i vincoli di un veicolo 'grande e pesante' a causa dell'aumento della capacità della batteria.

Altri obiettivi che Honda intende raggiungere per portare su strada i nuovi modelli 0 Series sono l'aumento del potenziale del design attraverso un'altezza ridotta del veicolo, la possibilità di realizzare eccellenti prestazioni aerodinamiche utilizzando una piattaforma EV dedicata compatta e l'ottenimento di prestazioni di guida e di efficienza elettrica mai riscontrate prima nei veicoli elettrici.

Prodotti originali Honda per la mobilità definiti dal software sia Saloon che Space-Hub sfruttano le conoscenze accumulate fino ad oggi e rendono le auto più intelligenti grazie al progresso delle tecnologie.

Grazie alle tecnologie IoT connesse e incentrate sul sistema operativo originale di Honda e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei big data, i futuri modelli della 0 Series punteranno a offrire valori diversi dal solo divertimento nella guida. Apprendendo le preferenze dell'utente (ad esempio la musica) nonché le abitudini sugli itinerari e sui comportamenti, Saloon e Space-Hub accompagneranno l'automobilista diventando veri e propri assistenti personali di mobilità.

Inoltre, per rispondere alle preoccupazioni relative al tempo di ricarica e al degrado della batteria i modelli della Honda 0 Series offriranno inedite prestazioni elettriche. In particolare i modelli della 0 Series permetteranno grazie alle nuove tecnologie di ripristinare la ricarica passando dal 15% all'80% in circa 10-15 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA