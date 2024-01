Changan Deepal G318, nuovo suv cinese su misura per l'Europa

Non si ferma la 'valanga' di innovativi (ed attraenti) suv che i costruttori cinesi hanno presentato negli ultimi mesi con l'evidente scopo di aggiungere modelli competivi per il mercato Usa e per quello europeo.

Dopo Byd, Chery e Great Wall Motor è ora la volta del Gruppo Changan che ha utilizzato il suo brand Deepal per lanciare il modello G318.

Per il momento di questo nuovo 4x4, dal design squadrato - che prende evidentemente come riferimento il modelli premium pià recenti - non si conoscono dettagli, ad eccezione della lunghezza (quasi 5 metri) e della costruzione 'tradizionale' con telaio a longheroni per offrire un comportamento ottimale in off-road, derivato dalla architettura EPA1 di Changan.

Secondo i media cinesi il suv Deepal G318 dovrebbe essere inizialmente offerto in una versione ibrida con motore 1.5 benzina destinato solo a ricaricare la batteria agli ioni di litio da 19,0 kWh oppure 28,4 kWh. Il sistema propulsivo 4x4 è invece completamente elettrico, con due motori - uno per asse - che erogano una potenza combinata di 258 Cv. Successivamente questo nuovo suv del Gruppo Changan dovrebbe essere proposto anche in versione 100% elettrica ed anche con sistema fuel cell per utilizzare l'idrogeno come fonte energetica.

Come sottolinea il magazine britannico Autocar - che ha riportato la notizia - il brand Deepal lanciato nel 2022 punta a una diffusione globale e attraverso l'ingresso nel mercato europeo dopo quelli asiatici ha l'obiettivo di raggiungere una produzione annua di 450.000 unità entro il 2024. Questa cifra dovrebbe rappresenta oltre il 17% delle vendite globali di Changan che nel 2023 sono state di 2,55 milioni di unità.





